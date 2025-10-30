Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕЦБ не стали комментировать предложение использовать российские активы - 30.10.2025
В ЕЦБ не стали комментировать предложение использовать российские активы
В ЕЦБ не стали комментировать предложение использовать российские активы - 30.10.2025, ПРАЙМ
В ЕЦБ не стали комментировать предложение использовать российские активы
В Европейском центральном банке заявили РИА Новости, что не комментируют предложение Еврокомиссии использовать российские активы в качестве основы для кредита... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T15:41+0300
2025-10-30T15:41+0300
финансы
банки
россия
рф
украина
брюссель
дмитрий песков
сергей лавров
ес
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 окт – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. В Европейском центральном банке заявили РИА Новости, что не комментируют предложение Еврокомиссии использовать российские активы в качестве основы для кредита Украине. "У нас нет никаких комментариев по этому поводу", - сказали в пресс-службе. Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ. Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
рф
украина
брюссель
финансы, банки, россия, рф, украина, брюссель, дмитрий песков, сергей лавров, ес, euroclear, центральные банки
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Брюссель, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, ЕС, Euroclear, центральные банки
15:41 30.10.2025
 
В ЕЦБ не стали комментировать предложение использовать российские активы

ЕЦБ не стал комментировать предложение ЕК использовать замороженные активы РФ

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 30 окт – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. В Европейском центральном банке заявили РИА Новости, что не комментируют предложение Еврокомиссии использовать российские активы в качестве основы для кредита Украине.
"У нас нет никаких комментариев по этому поводу", - сказали в пресс-службе.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
 
