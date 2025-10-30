https://1prime.ru/20251030/aktivy-864072606.html
В ЕЦБ не стали комментировать предложение использовать российские активы
2025-10-30T15:41+0300
БРЮССЕЛЬ, 30 окт – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. В Европейском центральном банке заявили РИА Новости, что не комментируют предложение Еврокомиссии использовать российские активы в качестве основы для кредита Украине. "У нас нет никаких комментариев по этому поводу", - сказали в пресс-службе. Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ. Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
