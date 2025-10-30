https://1prime.ru/20251030/aktsii-864059697.html
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии - 30.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга умеренным ростом, следует из данных Московской биржи. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T10:17+0300
2025-10-30T10:17+0300
2025-10-30T10:17+0300
рынок
торги
акции
елена кожухова
мосбиржа
ммк
двмп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга умеренным ростом, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,36% относительно предыдущего закрытия - до 2 532,47 пункта. В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+4,63%), "СПБ биржи" (+1,59%), "ММК" (+1,14%), "Полюса" (+1,22%), ДВМП (+0,89%). В лидерах снижения - "Башнефти" (-1,03%), банка "Санкт-Петербург" (-0,3%), "Акрона" (-0,26%), "М.Видео" (-0,24%), "Татнефти" (-0,2%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может оказаться под нисходящим давлением на фоне отсутствия значимых оптимистичных сигналов со стороны геополитики и ухудшения внешнего фона, в частности, падения цен на нефть, золото и серебро", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи будет оставаться в зоне 2490-2550 пунктов. В фокусе - финансовый отчет Fix Price за 3 квартал, операционные результаты "Мать и дитя" за 3 квартал. Мы считаем, что акции "Мать и дитя" в целом интересны за счет нулевого долга и активного развития в регионах, а также дивидендов", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ. Пока на рынке нет причин ни для продолжения отскока, ни для возобновления распродаж, до появления новых драйверов индекс Мосбиржи попытается лечь в боковик в районе 2500 пунктов, считают эксперты компании "Алор брокер".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5bb48bc61b89fb23743b45d9bef6d2ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, акции, елена кожухова, мосбиржа, ммк, двмп
Рынок, Торги, Акции, Елена Кожухова, Мосбиржа, ММК, ДВМП
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций начинает основную торговую сессию умеренным ростом на 0,36%