Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии - 30.10.2025
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии - 30.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга умеренным ростом, следует из данных Московской биржи. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T10:17+0300
2025-10-30T10:17+0300
10:17 30.10.2025
 
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций начинает основную торговую сессию умеренным ростом на 0,36%

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга умеренным ростом, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,36% относительно предыдущего закрытия - до 2 532,47 пункта.
В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+4,63%), "СПБ биржи" (+1,59%), "ММК" (+1,14%), "Полюса" (+1,22%), ДВМП (+0,89%).
В лидерах снижения - "Башнефти" (-1,03%), банка "Санкт-Петербург" (-0,3%), "Акрона" (-0,26%), "М.Видео" (-0,24%), "Татнефти" (-0,2%).
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может оказаться под нисходящим давлением на фоне отсутствия значимых оптимистичных сигналов со стороны геополитики и ухудшения внешнего фона, в частности, падения цен на нефть, золото и серебро", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи будет оставаться в зоне 2490-2550 пунктов. В фокусе - финансовый отчет Fix Price за 3 квартал, операционные результаты "Мать и дитя" за 3 квартал. Мы считаем, что акции "Мать и дитя" в целом интересны за счет нулевого долга и активного развития в регионах, а также дивидендов", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ.
Пока на рынке нет причин ни для продолжения отскока, ни для возобновления распродаж, до появления новых драйверов индекс Мосбиржи попытается лечь в боковик в районе 2500 пунктов, считают эксперты компании "Алор брокер".
 
