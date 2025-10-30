https://1prime.ru/20251030/aliev-864051214.html
Алиев заявил, что Баку и Ереван адаптируются к жизни в мирных условиях
Алиев заявил, что Баку и Ереван адаптируются к жизни в мирных условиях - 30.10.2025, ПРАЙМ
Алиев заявил, что Баку и Ереван адаптируются к жизни в мирных условиях
Глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем заявил, что Баку и Ереван в настоящее время... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T00:26+0300
2025-10-30T00:26+0300
2025-10-30T00:26+0300
мировая экономика
азербайджан
армения
баку
никол пашинян
владимир путин
дональд трамп
socar
adnoc
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864051214.jpg?1761773177
БАКУ, 30 окт - ПРАЙМ. Глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем заявил, что Баку и Ереван в настоящее время адаптируются к жизни в мирных условиях.
Алиев принял арабскую делегацию во главе с Гобашем.
"В ходе встречи Габаш поздравил Алиева с установлением мира в регионе и нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией. Алиев в свою очередь отметил, что после 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий обе стороны в настоящее время адаптируются к жизни в мирных условиях", - сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
Алиев в ходе встречи также заявил, что Баку продолжит усилия по обеспечению прочного мира в регионе, налаживанию транспортных связей, особенно по "Маршруту Трампа".
"В ходе беседы было отмечено, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ успешно развиваются на уровне стратегического партнерства по всем направлениям. В этом контексте были затронуты инвестиции компании Masdar в сектор возобновляемой энергии в Азербайджане, сотрудничество между SOCAR и ADNOC, взаимные инвестиции", - говорится в сообщении.
Разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении было прописано в соглашении о прекращении огня, ознаменовавшем окончание боевых действий в Карабахе осенью 2020 года. Документ был подписан 9 ноября того же года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьером Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи Пашиняна и Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона, в частности, согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания на указанном направлении "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
В частности, речь идет о восстановлении сообщения между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке, существующей еще с советского времени. Магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) - это международный транспортный коридор, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая администрации железных дорог и портов, судоходные и другие транспортные фирмы из восьми стран. Маршрут также является частью проекта "Один пояс - один путь".
азербайджан
армения
баку
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, азербайджан, армения, баку, никол пашинян, владимир путин, дональд трамп, socar, adnoc
Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, Баку, Никол Пашинян, Владимир Путин, Дональд Трамп, SOCAR, ADNOC
Алиев заявил, что Баку и Ереван адаптируются к жизни в мирных условиях
Алиев: Баку и Ереван адаптируются к жизни в мирных условиях
БАКУ, 30 окт - ПРАЙМ. Глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем заявил, что Баку и Ереван в настоящее время адаптируются к жизни в мирных условиях.
Алиев принял арабскую делегацию во главе с Гобашем.
"В ходе встречи Габаш поздравил Алиева с установлением мира в регионе и нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией. Алиев в свою очередь отметил, что после 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий обе стороны в настоящее время адаптируются к жизни в мирных условиях", - сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
Алиев в ходе встречи также заявил, что Баку продолжит усилия по обеспечению прочного мира в регионе, налаживанию транспортных связей, особенно по "Маршруту Трампа".
"В ходе беседы было отмечено, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ успешно развиваются на уровне стратегического партнерства по всем направлениям. В этом контексте были затронуты инвестиции компании Masdar в сектор возобновляемой энергии в Азербайджане, сотрудничество между SOCAR и ADNOC, взаимные инвестиции", - говорится в сообщении.
Разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении было прописано в соглашении о прекращении огня, ознаменовавшем окончание боевых действий в Карабахе осенью 2020 года. Документ был подписан 9 ноября того же года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьером Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи Пашиняна и Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона, в частности, согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания на указанном направлении "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
В частности, речь идет о восстановлении сообщения между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке, существующей еще с советского времени. Магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) - это международный транспортный коридор, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая администрации железных дорог и портов, судоходные и другие транспортные фирмы из восьми стран. Маршрут также является частью проекта "Один пояс - один путь".