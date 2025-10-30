Алиев заявил, что Баку и Ереван адаптируются к жизни в мирных условиях

https://1prime.ru/20251030/aliev-864051214.html

БАКУ, 30 окт - ПРАЙМ. Глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем заявил, что Баку и Ереван в настоящее время адаптируются к жизни в мирных условиях. Алиев принял арабскую делегацию во главе с Гобашем. "В ходе встречи Габаш поздравил Алиева с установлением мира в регионе и нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией. Алиев в свою очередь отметил, что после 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий обе стороны в настоящее время адаптируются к жизни в мирных условиях", - сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства. Алиев в ходе встречи также заявил, что Баку продолжит усилия по обеспечению прочного мира в регионе, налаживанию транспортных связей, особенно по "Маршруту Трампа". "В ходе беседы было отмечено, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ успешно развиваются на уровне стратегического партнерства по всем направлениям. В этом контексте были затронуты инвестиции компании Masdar в сектор возобновляемой энергии в Азербайджане, сотрудничество между SOCAR и ADNOC, взаимные инвестиции", - говорится в сообщении. Разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении было прописано в соглашении о прекращении огня, ознаменовавшем окончание боевых действий в Карабахе осенью 2020 года. Документ был подписан 9 ноября того же года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьером Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Восьмого августа 2025 года по итогам встречи Пашиняна и Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона, в частности, согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания на указанном направлении "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". В частности, речь идет о восстановлении сообщения между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке, существующей еще с советского времени. Магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) - это международный транспортный коридор, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая администрации железных дорог и портов, судоходные и другие транспортные фирмы из восьми стран. Маршрут также является частью проекта "Один пояс - один путь".

