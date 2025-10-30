Alphabet в III квартале нарастил чистую прибыль на 32,7%

https://1prime.ru/20251030/alphabet-864051634.html
2025-10-30T00:32+0300
технологии
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам первых трех кварталов нарастил чистую прибыль на 32,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 97,715 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга.
Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода выросла до 7,99 доллара с 5,9 доллара годом ранее. Выручка компании при этом увеличилась на 14% - до 289,007 миллиарда долларов.
Чистая прибыль Alphabet по итогам третьего квартала поднялась на 33% - до 34,979 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акции классов A, B и C - до 2,87 доллара с 2,12 доллара годом ранее. Квартальная выручка Alphabet увеличилась на 15,9% - до 102,346 миллиарда долларов при прогнозе в 99,79 миллиарда.
Выручка компании от рекламы в Google за третий квартал выросла на 12,6%, до 74,182 миллиарда долларов. В целом выручка от сервисов Google увеличилась на 13,8% - до 87,052 миллиарда.
После закрытия основных торгов в США акции Alphabet дорожают на 5,4%.
В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
