Аналитики предсказали дефицит алюминия в 2025 году
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Глобальный дефицит алюминия в размере 1% от спроса может сложиться на рынке металла по итогам текущего года на фоне ограниченного предложения со стороны Китая и низких уровней запасов на мировых биржах, говорится в исследовании старшего аналитика "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В базовом сценарии... рынок алюминия перейдет в состояние дефицита по итогам 2025 года (по оценкам аналитиков, 1% от спроса на металл), который будет постепенно расширяться в будущем", - считают аналитики. Текущие запасы алюминия на глобальных биржах остаются вблизи исторических минимумов, объемов которых хватит на 4-5 дней мирового потребления. По оценке "Эйлер", общих видимых запасов металла на рынке при ожидаемой динамике потребления хватит лишь на два года потребления. "Выпуск алюминия в Китае (60% мирового предложения) остается негласно ограниченным на уровне 45 миллионов тонн (43,4 миллиона тонн по итогам 2024 года), и потенциал дальнейшего расширения производства в КНР почти исчерпан", - полагают эксперты. При этом алюминий широко применяется в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и электросетях. Так, совокупно на ВИЭ и электросети пришлось около 20% спроса на алюминий в Китае в прошлом году и почти 15% от мирового спроса. "Энергосистема Китая исторически разрознена по провинциям, поэтому для эффективной передачи энергии от ВИЭ в западных пустынных частях страны к ключевым городам-потребителям на востоке Пекину необходимо устранять "узкие места"", - уточнили в "Эйлер". Ожидается, что в 2026 году может начаться потенциальное восстановление активности в секторе недвижимости Китая, что может оказать дополнительную поддержку спросу на алюминий, который часто потребляется в сегменте строительства. В конце октября биржевая стоимость алюминия поднялась выше 2900 долларов за тонну - впервые с мая 2022 года.
