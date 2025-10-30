Банк Японии оставил учетную ставку на уровне 0,5%

https://1prime.ru/20251030/bank-864055989.html

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) по итогам октябрьского заседания оставил учетную ставку на уровне около 0,5%, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, которые были опрошены порталом Trading Economics. "Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,5%", - говорится в релизе. Там отмечается, что решение было принято советом управляющих регулятора большинством голосов - семь против двух. В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В 2024 году Банк Японии повышал ставку дважды: в марте - до 0-0,1%, в июле - до 0,25%. В текущем году на заседании в январе регулятор повысил ставку до 0,5%.

