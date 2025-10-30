Бельгия попыталась оправдаться за угрозы нанести удар по Москве

https://1prime.ru/20251030/belgiya-864080693.html

Министр обороны Бельгии Тео Франкен пояснил, что его высказывание о "стирании Москвы с карты мира" якобы имело в виду оборонительный принцип НАТО. | 30.10.2025, ПРАЙМ

бельгия

москва

брюссель

александр грушко

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_fcfa1b1d03bb2e81e2151cc9cb443d56.jpg

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Министр обороны Бельгии Тео Франкен пояснил, что его высказывание о "стирании Москвы с карты мира" якобы имело в виду оборонительный принцип НАТО. "НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому. Мы, по определению, являемся оборонительным альянсом", — заявил он в Instagram*. Франкен также объяснил, что в своем интервью он подразумевал "неоспоримый принцип ответного удара", закрепленный в 5-й статье Устава НАТО и актуальный для альянса уже на протяжении 76 лет.Ранее посольство России в Брюсселе отреагировало на заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, сказанные в интервью изданию Morgen, в которых он грозил "стереть Москву с карты мира". Представители дипмиссии отметили, что такие высказывания являются ненормальными, представляют угрозу для будущего всего континента и могут привести к новому конфликту. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя слова Франкена, указал на то, что страны Западной Европы поддерживают атмосферу военной истерии и готовятся к противостоянию с Россией. Замглавы МИД также отметил, что европейские дипломаты не выразили беспокойства по поводу испытаний "Буревестника" и "Посейдона", но верно поняли сигнал от России.* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

