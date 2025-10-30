Бельгия попыталась оправдаться за угрозы нанести удар по Москве
Глава МО Бельгии попытался оправдаться за угрозы стереть Москву с карты мира
© fotolia.com / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии. Архивное фото
© fotolia.com / Jackin
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Министр обороны Бельгии Тео Франкен пояснил, что его высказывание о "стирании Москвы с карты мира" якобы имело в виду оборонительный принцип НАТО.
"НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому. Мы, по определению, являемся оборонительным альянсом", — заявил он в Instagram*.
Франкен также объяснил, что в своем интервью он подразумевал "неоспоримый принцип ответного удара", закрепленный в 5-й статье Устава НАТО и актуальный для альянса уже на протяжении 76 лет.
Ранее посольство России в Брюсселе отреагировало на заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, сказанные в интервью изданию Morgen, в которых он грозил "стереть Москву с карты мира". Представители дипмиссии отметили, что такие высказывания являются ненормальными, представляют угрозу для будущего всего континента и могут привести к новому конфликту.
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя слова Франкена, указал на то, что страны Западной Европы поддерживают атмосферу военной истерии и готовятся к противостоянию с Россией. Замглавы МИД также отметил, что европейские дипломаты не выразили беспокойства по поводу испытаний "Буревестника" и "Посейдона", но верно поняли сигнал от России.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России