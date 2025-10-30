Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бельгия попыталась оправдаться за угрозы нанести удар по Москве - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/belgiya-864080693.html
Бельгия попыталась оправдаться за угрозы нанести удар по Москве
Бельгия попыталась оправдаться за угрозы нанести удар по Москве - 30.10.2025, ПРАЙМ
Бельгия попыталась оправдаться за угрозы нанести удар по Москве
Министр обороны Бельгии Тео Франкен пояснил, что его высказывание о "стирании Москвы с карты мира" якобы имело в виду оборонительный принцип НАТО. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T21:41+0300
2025-10-30T21:41+0300
бельгия
москва
брюссель
александр грушко
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_fcfa1b1d03bb2e81e2151cc9cb443d56.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Министр обороны Бельгии Тео Франкен пояснил, что его высказывание о "стирании Москвы с карты мира" якобы имело в виду оборонительный принцип НАТО. "НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому. Мы, по определению, являемся оборонительным альянсом", — заявил он в Instagram*. Франкен также объяснил, что в своем интервью он подразумевал "неоспоримый принцип ответного удара", закрепленный в 5-й статье Устава НАТО и актуальный для альянса уже на протяжении 76 лет.Ранее посольство России в Брюсселе отреагировало на заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, сказанные в интервью изданию Morgen, в которых он грозил "стереть Москву с карты мира". Представители дипмиссии отметили, что такие высказывания являются ненормальными, представляют угрозу для будущего всего континента и могут привести к новому конфликту. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя слова Франкена, указал на то, что страны Западной Европы поддерживают атмосферу военной истерии и готовятся к противостоянию с Россией. Замглавы МИД также отметил, что европейские дипломаты не выразили беспокойства по поводу испытаний "Буревестника" и "Посейдона", но верно поняли сигнал от России.* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
https://1prime.ru/20251030/putin-864076122.html
https://1prime.ru/20251030/plan-864074549.html
бельгия
москва
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_6329875bfa54ae8988b76c34eb0402b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бельгия, москва, брюссель, александр грушко, нато
БЕЛЬГИЯ, МОСКВА, Брюссель, Александр Грушко, НАТО
21:41 30.10.2025
 
Бельгия попыталась оправдаться за угрозы нанести удар по Москве

Глава МО Бельгии попытался оправдаться за угрозы стереть Москву с карты мира

© fotolia.com / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Флаг Бельгии. Архивное фото
© fotolia.com / Jackin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Министр обороны Бельгии Тео Франкен пояснил, что его высказывание о "стирании Москвы с карты мира" якобы имело в виду оборонительный принцип НАТО.
"НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому. Мы, по определению, являемся оборонительным альянсом", — заявил он в Instagram*.
Президент Владимир Путин
"Готов отправить": во Франции забили тревогу после заявления Путина
17:59
Франкен также объяснил, что в своем интервью он подразумевал "неоспоримый принцип ответного удара", закрепленный в 5-й статье Устава НАТО и актуальный для альянса уже на протяжении 76 лет.
Ранее посольство России в Брюсселе отреагировало на заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, сказанные в интервью изданию Morgen, в которых он грозил "стереть Москву с карты мира". Представители дипмиссии отметили, что такие высказывания являются ненормальными, представляют угрозу для будущего всего континента и могут привести к новому конфликту.
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя слова Франкена, указал на то, что страны Западной Европы поддерживают атмосферу военной истерии и готовятся к противостоянию с Россией. Замглавы МИД также отметил, что европейские дипломаты не выразили беспокойства по поводу испытаний "Буревестника" и "Посейдона", но верно поняли сигнал от России.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
Флаги США
"Какой смысл?" На Западе ответили на план США против России
17:02
 
БЕЛЬГИЯМОСКВАБрюссельАлександр ГрушкоНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала