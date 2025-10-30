Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена бензина на российской бирже вернулась к росту после резкого снижения - 30.10.2025
Рынок
15:08 30.10.2025
 
Цена бензина на российской бирже вернулась к росту после резкого снижения

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже выросла на 0,1% и 0,09%

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже в четверг выросла на 0,1% и 0,09% соответственно после резкого снижения в течение трех торговых сессий подряд, следует из материалов торгов.
Так, бензин Аи-92 к закрытию торгов четверга подорожал по территориальному индексу Европейской части России до 65 170 рублей за тонну, Аи-95 - до 73 259 рублей за тонну. При этом ранее - с 27 по 29 октября - цена на Аи-92 упала на 9,3%, Аи-95 - на 8,1%.
Что касается цен на дизельное топливо, летний сорт подешевел в четверг на 0,63% - до 58 401 рубля за тонну. Стоимость межсезонного дизтоплива снизилась на 0,24% - до 58 341 рубля за тонну, зимнего дизтоплива - на 0,12%, до 75 909 рублей за тонну.
В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 0,52% - до 19 445 рублей за тонну. Цена на авиакеросин снизилась на 1,18% - до 79 405 рублей за тонну, мазут - на 0,58%, до 22 761 рубля.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых российских регионов осенью жаловались на локальные дефициты топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство 22 октября сообщило о росте производства нефтепродуктов. Минэнерго отмечало, что стабилизации ситуации способствуют сезонные факторы и формирование запасов нефтяными компаниями.
 
