https://1prime.ru/20251030/benzin-864071615.html

Цена бензина на российской бирже вернулась к росту после резкого снижения

Цена бензина на российской бирже вернулась к росту после резкого снижения - 30.10.2025, ПРАЙМ

Цена бензина на российской бирже вернулась к росту после резкого снижения

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже в четверг выросла на 0,1% и 0,09% соответственно после резкого снижения в течение трех торговых сессий... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T15:08+0300

2025-10-30T15:08+0300

2025-10-30T15:08+0300

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860865733_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_a1f5803a62e47d878331c0b51f806d2c.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже в четверг выросла на 0,1% и 0,09% соответственно после резкого снижения в течение трех торговых сессий подряд, следует из материалов торгов. Так, бензин Аи-92 к закрытию торгов четверга подорожал по территориальному индексу Европейской части России до 65 170 рублей за тонну, Аи-95 - до 73 259 рублей за тонну. При этом ранее - с 27 по 29 октября - цена на Аи-92 упала на 9,3%, Аи-95 - на 8,1%. Что касается цен на дизельное топливо, летний сорт подешевел в четверг на 0,63% - до 58 401 рубля за тонну. Стоимость межсезонного дизтоплива снизилась на 0,24% - до 58 341 рубля за тонну, зимнего дизтоплива - на 0,12%, до 75 909 рублей за тонну. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 0,52% - до 19 445 рублей за тонну. Цена на авиакеросин снизилась на 1,18% - до 79 405 рублей за тонну, мазут - на 0,58%, до 22 761 рубля. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых российских регионов осенью жаловались на локальные дефициты топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство 22 октября сообщило о росте производства нефтепродуктов. Минэнерго отмечало, что стабилизации ситуации способствуют сезонные факторы и формирование запасов нефтяными компаниями.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок