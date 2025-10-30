https://1prime.ru/20251030/bilety-864072082.html
Около 15 миллионов билетов купили молодые россияне по "Пушкинской карте"
Около 15 миллионов билетов купили молодые россияне по "Пушкинской карте" - 30.10.2025, ПРАЙМ
Около 15 миллионов билетов купили молодые россияне по "Пушкинской карте"
Около 15 миллионов билетов в театры, музеи и кинотеатры купили молодые россияне от 14 до 22 лет с помощью "Пушкинской карты" за девять месяцев этого года,... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T15:33+0300
2025-10-30T15:33+0300
2025-10-30T15:33+0300
бизнес
россия
рф
татьяна голикова
https://cdnn.1prime.ru/img/84001/81/840018122_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_628b799383a6a8b647473e0f165973a7.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Около 15 миллионов билетов в театры, музеи и кинотеатры купили молодые россияне от 14 до 22 лет с помощью "Пушкинской карты" за девять месяцев этого года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. "По программе "Пушкинская карта" за 9 месяцев 2025 года приобретено молодыми людьми в возрасте от 14 до 22 лет для посещения театров, музеев, кинотеатров 15 миллионов билетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для сохранения и популяризации традиционных ценностей создано 24 творческих проекта, а для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России были созданы еще 23 проекта некоммерческих организаций. "В ходе реализации федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" завершена модернизация 8 детских школ искусств в 8 регионах, 18 библиотек в 14 регионах, 2 театров в 2 регионах, 6 музеев в 6 регионах. Кроме того, завершена модернизация 4 учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах численностью населения до 500 тысяч человек в 4 регионах", - уточнили в сообщении. По данным аппарата, переоснащены по модельному стандарту 61 муниципальная библиотека в 34 регионах, оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 218 школ искусств в 44 регионах.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84001/81/840018122_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b68cd5cbe50e130b85f38dbbe9eab66b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, татьяна голикова
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Татьяна Голикова
Около 15 миллионов билетов купили молодые россияне по "Пушкинской карте"
Голикова: около 15 млн билетов купили россияне до 22 лет по "Пушкинской карте"
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Около 15 миллионов билетов в театры, музеи и кинотеатры купили молодые россияне от 14 до 22 лет с помощью "Пушкинской карты" за девять месяцев этого года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"По программе "Пушкинская карта" за 9 месяцев 2025 года приобретено молодыми людьми в возрасте от 14 до 22 лет для посещения театров, музеев, кинотеатров 15 миллионов билетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для сохранения и популяризации традиционных ценностей создано 24 творческих проекта, а для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России были созданы еще 23 проекта некоммерческих организаций.
"В ходе реализации федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" завершена модернизация 8 детских школ искусств в 8 регионах, 18 библиотек в 14 регионах, 2 театров в 2 регионах, 6 музеев в 6 регионах. Кроме того, завершена модернизация 4 учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах численностью населения до 500 тысяч человек в 4 регионах", - уточнили в сообщении.
По данным аппарата, переоснащены по модельному стандарту 61 муниципальная библиотека в 34 регионах, оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 218 школ искусств в 44 регионах.