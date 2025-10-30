Около 15 миллионов билетов купили молодые россияне по "Пушкинской карте"

https://1prime.ru/20251030/bilety-864072082.html

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Около 15 миллионов билетов в театры, музеи и кинотеатры купили молодые россияне от 14 до 22 лет с помощью "Пушкинской карты" за девять месяцев этого года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. "По программе "Пушкинская карта" за 9 месяцев 2025 года приобретено молодыми людьми в возрасте от 14 до 22 лет для посещения театров, музеев, кинотеатров 15 миллионов билетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для сохранения и популяризации традиционных ценностей создано 24 творческих проекта, а для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России были созданы еще 23 проекта некоммерческих организаций. "В ходе реализации федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" завершена модернизация 8 детских школ искусств в 8 регионах, 18 библиотек в 14 регионах, 2 театров в 2 регионах, 6 музеев в 6 регионах. Кроме того, завершена модернизация 4 учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах численностью населения до 500 тысяч человек в 4 регионах", - уточнили в сообщении. По данным аппарата, переоснащены по модельному стандарту 61 муниципальная библиотека в 34 регионах, оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 218 школ искусств в 44 регионах.

