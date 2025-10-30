В Восточной Азии растет спрос на российское биотопливо

https://1prime.ru/20251030/biotoplivo-864079975.html

экономика

бизнес

россия

дальний восток

рф

ржд

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российское биотопливо все больше пользуется спросом в Восточной Азии - так, за январь-октябрь 2025 года в регион было завезено 3,9 миллиона тонн древесных гранул, что на 7% выше в годовом выражении, сообщает Петербургская биржа. "Рынок Восточной Азии демонстрирует рост интереса к российскому биотопливу. За январь-октябрь 2025 года в регион импортировано 3,9 млн т. древесных гранул, что на 7% выше уровня прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что торговая площадка планирует укрепить позиции российских поставщиков древесных товаров на международных рынках и расширить экспортные возможности отрасли. Делегация биржи провела переговоры с руководством компании Yekun International Co., Ltd, крупного поставщика древесных топливных гранул для энергетики Восточно-Азиатского региона. Встреча была посвящена возможности приобретения на биржевых торгах древесных гранул и пиломатериалов с поставкой в порты Дальнего Востока РФ через функционал ОТП РЖД. В ходе переговоров стороны договорились об участии компании в торгах по приобретению древесных топливных гранул на бирже. "В данном случае речь идет не о разовой пилотной сделке, а о начале полноценных постоянных торгов, поскольку предприятия Восточно-Азиатского региона заинтересованы в приобретении топливных гранул российского производства на Бирже. Мы находимся на стадии активной проработки механизмов взаимодействия. Биржевая торговля позволяет обеспечить прозрачность ценообразования, надежность расчетов и предсказуемость поставок для всех участников рынка", - приводятся в сообщении слова старшего управляющего директора Петербургской биржи Алексея Рыжикова.

