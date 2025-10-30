Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251030/birzhi-864056129.html
рынок
торги
индексы
китай
сша
азиатско-тихоокеанский регион
дональд трамп
си цзиньпин
банк японии
shenzhen composite
МОСКВА, 30 окт - Прайм. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг утром после публикации решений Банка Японии и встречи лидеров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.14 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,67% - до 3 989,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,24%, до 2 544,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,56%, до 26 199,5 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,13% - до 4 076,01 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 -на 0,41%, до 8 889,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,43%, до 51 089 пунктов.В четверг японский ЦБ опубликовал решение по учетной ставке, сохранив ее на уровне около 0,5%. При этом Банк Японии повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) до 0,7% с 0,6%, ожидавшихся в июле, а прогноз по инфляции оставил на уровне в 2,7%,Также инвесторы оценивают итоги встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Президент США сообщил, что в ходе встречи было достигнуто много важных решений, а также заявил о снижении пошлин против Китая с 57% до 47% - за счет уменьшения с 20% до 10% пошлины, введенной из-за ситуации с фентанилом.
08:11 30.10.2025 (обновлено: 08:22 30.10.2025)
 
Биржи АТР снижаются на новостях из Японии и Китая

Биржа. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - Прайм. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг утром после публикации решений Банка Японии и встречи лидеров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,67% - до 3 989,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,24%, до 2 544,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,56%, до 26 199,5 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,13% - до 4 076,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 -на 0,41%, до 8 889,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,43%, до 51 089 пунктов.
В четверг японский ЦБ опубликовал решение по учетной ставке, сохранив ее на уровне около 0,5%. При этом Банк Японии повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) до 0,7% с 0,6%, ожидавшихся в июле, а прогноз по инфляции оставил на уровне в 2,7%,
Также инвесторы оценивают итоги встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Президент США сообщил, что в ходе встречи было достигнуто много важных решений, а также заявил о снижении пошлин против Китая с 57% до 47% - за счет уменьшения с 20% до 10% пошлины, введенной из-за ситуации с фентанилом.
 
