Биржи АТР снижаются на новостях из Японии и Китая
2025-10-30T08:11+0300
2025-10-30T08:11+0300
2025-10-30T08:22+0300
рынок
торги
индексы
китай
сша
азиатско-тихоокеанский регион
дональд трамп
си цзиньпин
банк японии
shenzhen composite
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 30 окт - Прайм. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг утром после публикации решений Банка Японии и встречи лидеров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.14 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,67% - до 3 989,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,24%, до 2 544,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,56%, до 26 199,5 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,13% - до 4 076,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 -на 0,41%, до 8 889,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,43%, до 51 089 пунктов.В четверг японский ЦБ опубликовал решение по учетной ставке, сохранив ее на уровне около 0,5%. При этом Банк Японии повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) до 0,7% с 0,6%, ожидавшихся в июле, а прогноз по инфляции оставил на уровне в 2,7%,Также инвесторы оценивают итоги встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Президент США сообщил, что в ходе встречи было достигнуто много важных решений, а также заявил о снижении пошлин против Китая с 57% до 47% - за счет уменьшения с 20% до 10% пошлины, введенной из-за ситуации с фентанилом.
