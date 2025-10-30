Биржи АТР преимущественно сократились

https://1prime.ru/20251030/birzhi-864066310.html

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно сократились, свидетельствуют данные торгов. | 30.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно сократились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,73%, до 3 986,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,27%, до 2 517,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,24%, до 26 282,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,46%, до 8 885,5 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,14%, до 4 086,89 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,04%, до 51 325,61 пункта. В ходе торгов четверга KOSPI и Nikkei 225 обновили исторические рекорды, которые теперь составляют 4 146,72 пункта и 51 657,28 пункта соответственно, а Shanghai Composite поднимался до самой высокой отметки с июля 2015 года. Некоторый рост вопреки общей тенденции в Корее и Японии может объясняться макроэкономическими новостями. Так, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что достигнута договорённость о торговом соглашении с Южной Кореей. Затем он написал в соцсетях, что "они согласились покупать нашу нефть и газ в огромных объёмах". Помимо этого, ранее в четверг центробанк Японии ожидаемо сохранил учётную ставку на уровне около 0,5%, при этом регулятор повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) до 0,7% с 0,6%, ожидавшихся в июле, а прогноз инфляции оставил на уровне в 2,7%.

