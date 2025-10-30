Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи США снижаются на удешевлении акций технологического сектора - 30.10.2025
Биржи США снижаются на удешевлении акций технологического сектора
Биржи США снижаются на удешевлении акций технологического сектора
Основные фондовые индексы США снижаются в четверг вечером на удешевлении акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 30.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг вечером на удешевлении акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.15 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,76% - до 47 992,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,82%, до 23 761,72 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,23%, до 6 874,77 пункта. "Отчетность мегакрупных компаний фактически стала главными экономическими данными - все, что связано с искусственным интеллектом, сейчас имеет наибольшее значение", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Charles Schwab &amp; Co Кевина Гордона (Kevin Gordon). Акции Meta* падают более чем на 12% после выхода отчета, в котором говорится о падении чистой прибыли в 5,8 раза - до 2,709 миллиарда долларов - в третьем квартале. Снижаются в цене акции и других компаний сектора: Tesla - почти на 4%, Oracle - примерно на 5%.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
18:34 30.10.2025
 
Биржи США снижаются на удешевлении акций технологического сектора

Биржевые индексы США закрылись снижением на удешевлении акций технологического сектора

© РИА Новости . Ксения Саенко
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг вечером на удешевлении акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.15 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,76% - до 47 992,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,82%, до 23 761,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 6 874,77 пункта.
"Отчетность мегакрупных компаний фактически стала главными экономическими данными - все, что связано с искусственным интеллектом, сейчас имеет наибольшее значение", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Charles Schwab & Co Кевина Гордона (Kevin Gordon).
Акции Meta* падают более чем на 12% после выхода отчета, в котором говорится о падении чистой прибыли в 5,8 раза - до 2,709 миллиарда долларов - в третьем квартале.
Снижаются в цене акции и других компаний сектора: Tesla - почти на 4%, Oracle - примерно на 5%.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
