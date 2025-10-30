https://1prime.ru/20251030/birzhi-864076481.html

Биржи США снижаются на удешевлении акций технологического сектора

2025-10-30T18:34+0300

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг вечером на удешевлении акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.15 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,76% - до 47 992,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,82%, до 23 761,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 6 874,77 пункта. "Отчетность мегакрупных компаний фактически стала главными экономическими данными - все, что связано с искусственным интеллектом, сейчас имеет наибольшее значение", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Charles Schwab & Co Кевина Гордона (Kevin Gordon). Акции Meta* падают более чем на 12% после выхода отчета, в котором говорится о падении чистой прибыли в 5,8 раза - до 2,709 миллиарда долларов - в третьем квартале. Снижаются в цене акции и других компаний сектора: Tesla - почти на 4%, Oracle - примерно на 5%.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

