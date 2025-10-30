https://1prime.ru/20251030/birzhi-864076481.html
Биржи США снижаются на удешевлении акций технологического сектора
Биржи США снижаются на удешевлении акций технологического сектора - 30.10.2025, ПРАЙМ
Биржи США снижаются на удешевлении акций технологического сектора
Основные фондовые индексы США снижаются в четверг вечером на удешевлении акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T18:34+0300
2025-10-30T18:34+0300
2025-10-30T18:34+0300
экономика
рынок
акции
торги
сша
рф
dow jones
meta
tesla
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг вечером на удешевлении акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.15 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,76% - до 47 992,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,82%, до 23 761,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 6 874,77 пункта. "Отчетность мегакрупных компаний фактически стала главными экономическими данными - все, что связано с искусственным интеллектом, сейчас имеет наибольшее значение", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Charles Schwab & Co Кевина Гордона (Kevin Gordon). Акции Meta* падают более чем на 12% после выхода отчета, в котором говорится о падении чистой прибыли в 5,8 раза - до 2,709 миллиарда долларов - в третьем квартале. Снижаются в цене акции и других компаний сектора: Tesla - почти на 4%, Oracle - примерно на 5%.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251030/birzhi-864056129.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, сша, рф, dow jones, meta, tesla, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Акции, Торги, США, РФ, Dow Jones, Meta, Tesla, Nasdaq Composite
Биржи США снижаются на удешевлении акций технологического сектора
Биржевые индексы США закрылись снижением на удешевлении акций технологического сектора
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг вечером на удешевлении акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.15 мск промышленный индекс Dow Jones
увеличивался на 0,76% - до 47 992,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasda
q Composite снижался - на 0,82%, до 23 761,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 6 874,77 пункта.
"Отчетность мегакрупных компаний фактически стала главными экономическими данными - все, что связано с искусственным интеллектом, сейчас имеет наибольшее значение", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Charles Schwab & Co Кевина Гордона (Kevin Gordon).
Акции Meta* падают более чем на 12% после выхода отчета, в котором говорится о падении чистой прибыли в 5,8 раза - до 2,709 миллиарда долларов - в третьем квартале.
Снижаются в цене акции и других компаний сектора: Tesla
- почти на 4%, Oracle
- примерно на 5%.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Биржи АТР снижаются на новостях из Японии и Китая