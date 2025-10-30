Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись в минусе - 30.10.2025
Биржи Европы закрылись в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга без четкой динамики после публикации решений Европейского центробанка (ЕЦБ) по итогам октябрьского... | 30.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга без четкой динамики после публикации решений Европейского центробанка (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,04% - до 9 760,06 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,53% - до 8 157,29 пункта, немецкий DAX - на 0,02%, до 24 118,89 пункта. ЕЦБ по итогам октябрьского заседания принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%, решение совпало с ожиданиями аналитиков. Таким образом, ставка была сохранена третий раз подряд после семи снижений подряд, которые продолжались с сентября прошлого года по июнь текущего года. В четверг также была опубликована европейская макростатистика. Так, безработица в еврозоне в сентябре сохранилась на августовском уровне в 6,3%, как и ожидалось. А ВВП стран европейского валютного блока, согласно первой оценке, в третьем квартале вырос в годовом выражении на 1,3%, а в квартальном - на 0,2%. Кроме того, годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно предварительным данным, замедлилась до 2,3% с 2,4% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 2,2%. Безработица в стране в текущем месяце ожидаемо осталась на уровне сентября в 6,3%.
20:39 30.10.2025
 
Биржи Европы закрылись в минусе

Фондовые индексы Европы закрылись без единой динамики после выхода решений ЕЦБ

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга без четкой динамики после публикации решений Европейского центробанка (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,04% - до 9 760,06 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,53% - до 8 157,29 пункта, немецкий DAX - на 0,02%, до 24 118,89 пункта.
ЕЦБ по итогам октябрьского заседания принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%, решение совпало с ожиданиями аналитиков. Таким образом, ставка была сохранена третий раз подряд после семи снижений подряд, которые продолжались с сентября прошлого года по июнь текущего года.
В четверг также была опубликована европейская макростатистика. Так, безработица в еврозоне в сентябре сохранилась на августовском уровне в 6,3%, как и ожидалось. А ВВП стран европейского валютного блока, согласно первой оценке, в третьем квартале вырос в годовом выражении на 1,3%, а в квартальном - на 0,2%.
Кроме того, годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно предварительным данным, замедлилась до 2,3% с 2,4% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 2,2%. Безработица в стране в текущем месяце ожидаемо осталась на уровне сентября в 6,3%.
