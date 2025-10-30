https://1prime.ru/20251030/birzhi-864079531.html
Биржи Европы закрылись в минусе
Биржи Европы закрылись в минусе - 30.10.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга без четкой динамики после публикации решений Европейского центробанка (ЕЦБ) по итогам октябрьского... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T20:39+0300
2025-10-30T20:39+0300
2025-10-30T20:39+0300
экономика
рынок
торги
индексы
европа
германия
dax
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга без четкой динамики после публикации решений Европейского центробанка (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,04% - до 9 760,06 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,53% - до 8 157,29 пункта, немецкий DAX - на 0,02%, до 24 118,89 пункта. ЕЦБ по итогам октябрьского заседания принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%, решение совпало с ожиданиями аналитиков. Таким образом, ставка была сохранена третий раз подряд после семи снижений подряд, которые продолжались с сентября прошлого года по июнь текущего года. В четверг также была опубликована европейская макростатистика. Так, безработица в еврозоне в сентябре сохранилась на августовском уровне в 6,3%, как и ожидалось. А ВВП стран европейского валютного блока, согласно первой оценке, в третьем квартале вырос в годовом выражении на 1,3%, а в квартальном - на 0,2%. Кроме того, годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно предварительным данным, замедлилась до 2,3% с 2,4% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 2,2%. Безработица в стране в текущем месяце ожидаемо осталась на уровне сентября в 6,3%.
https://1prime.ru/20251030/gaz-864079323.html
европа
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_e7e2b351c5033999e9ee824fef92217e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, европа, германия, dax, ецб
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, DAX, ЕЦБ
Биржи Европы закрылись в минусе
Фондовые индексы Европы закрылись без единой динамики после выхода решений ЕЦБ