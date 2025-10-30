https://1prime.ru/20251030/bloomberg-864077749.html

Обстановка в Красноармейске вызвала тревогу на Западе

30.10.2025

Обстановка в Красноармейске вызвала тревогу на Западе

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Овладение российскими силами городом Красноармейск станет значительным шагом в процессе дальнейшего освобождения Донецкой Народной Республики, сообщает Bloomberg. "Этот успех послужит отправной точкой для постепенной кампании России, направленной на взятие под контроль оставшейся части территории ДНР", — отметил в интервью с изданием американский военный эксперт Майкл Кофман. Согласно информации Bloomberg, захват уже осажденного города поставит под угрозу важные маршруты снабжения, используемые Киевом. "Завладение Красноармейском российскими войсками откроет путь для новых атак на два крупных города, контролируемых Киевом, — Славянск и Краматорск", — говорится в статье. Красноармейск является ключевым логистическим центром для украинских вооруженных сил в ДНР и всей оперативно-стратегической группировки "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам приблизиться к западным рубежам республики и продвинуться в сторону Запорожской области. В среду президент Владимир Путин заявил, что в Красноармейске противнику перекрыты пути для манёвров. Он подчеркнул, что политическим лидерам Украины необходимо принять решение относительно судьбы своих граждан, находящихся в окружении. Сегодня он поручил Министерству обороны предоставить возможность международным журналистам посетить районы, где блокированы украинские войска. Командование готово, если потребуется, приостановить боевые действия на пять-шесть часов, чтобы обеспечить свободный проход групп представителей СМИ. По оценке Верховного главнокомандующего, условия в зоне специальной операции складываются благоприятно для российских войск: они ведут активные действия и продвигаются на всех направлениях.

