Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Обстановка в Красноармейске вызвала тревогу на Западе - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/bloomberg-864077749.html
Обстановка в Красноармейске вызвала тревогу на Западе
Обстановка в Красноармейске вызвала тревогу на Западе - 30.10.2025, ПРАЙМ
Обстановка в Красноармейске вызвала тревогу на Западе
Овладение российскими силами городом Красноармейск станет значительным шагом в процессе дальнейшего освобождения Донецкой Народной Республики, сообщает... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T19:24+0300
2025-10-30T19:24+0300
красноармейск
киев
запад
владимир путин
bloomberg
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853246510_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_0a1097e55e5c0117f96cd10a4d950daa.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Овладение российскими силами городом Красноармейск станет значительным шагом в процессе дальнейшего освобождения Донецкой Народной Республики, сообщает Bloomberg. "Этот успех послужит отправной точкой для постепенной кампании России, направленной на взятие под контроль оставшейся части территории ДНР", — отметил в интервью с изданием американский военный эксперт Майкл Кофман. Согласно информации Bloomberg, захват уже осажденного города поставит под угрозу важные маршруты снабжения, используемые Киевом. "Завладение Красноармейском российскими войсками откроет путь для новых атак на два крупных города, контролируемых Киевом, — Славянск и Краматорск", — говорится в статье. Красноармейск является ключевым логистическим центром для украинских вооруженных сил в ДНР и всей оперативно-стратегической группировки "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам приблизиться к западным рубежам республики и продвинуться в сторону Запорожской области. В среду президент Владимир Путин заявил, что в Красноармейске противнику перекрыты пути для манёвров. Он подчеркнул, что политическим лидерам Украины необходимо принять решение относительно судьбы своих граждан, находящихся в окружении. Сегодня он поручил Министерству обороны предоставить возможность международным журналистам посетить районы, где блокированы украинские войска. Командование готово, если потребуется, приостановить боевые действия на пять-шесть часов, чтобы обеспечить свободный проход групп представителей СМИ. По оценке Верховного главнокомандующего, условия в зоне специальной операции складываются благоприятно для российских войск: они ведут активные действия и продвигаются на всех направлениях.
https://1prime.ru/20251030/putin-864076122.html
https://1prime.ru/20251030/zelenskiy-864075217.html
https://1prime.ru/20251030/rossiya-864073689.html
красноармейск
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853246510_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_4b453e4c616321a935201d2720ea56b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
красноармейск, киев, запад, владимир путин, bloomberg
Красноармейск, Киев, ЗАПАД, Владимир Путин, Bloomberg
19:24 30.10.2025
 
Обстановка в Красноармейске вызвала тревогу на Западе

Bloomberg: взятие Красноармейска создаст плацдарм для наступления ВС РФ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
РСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Овладение российскими силами городом Красноармейск станет значительным шагом в процессе дальнейшего освобождения Донецкой Народной Республики, сообщает Bloomberg.
"Этот успех послужит отправной точкой для постепенной кампании России, направленной на взятие под контроль оставшейся части территории ДНР", — отметил в интервью с изданием американский военный эксперт Майкл Кофман.
Президент Владимир Путин
"Готов отправить": во Франции забили тревогу после заявления Путина
17:59
Согласно информации Bloomberg, захват уже осажденного города поставит под угрозу важные маршруты снабжения, используемые Киевом.
"Завладение Красноармейском российскими войсками откроет путь для новых атак на два крупных города, контролируемых Киевом, — Славянск и Краматорск", — говорится в статье.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Зеленскому сообщили плохие новости из-за событий на Украине
17:26
Красноармейск является ключевым логистическим центром для украинских вооруженных сил в ДНР и всей оперативно-стратегической группировки "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам приблизиться к западным рубежам республики и продвинуться в сторону Запорожской области.
В среду президент Владимир Путин заявил, что в Красноармейске противнику перекрыты пути для манёвров. Он подчеркнул, что политическим лидерам Украины необходимо принять решение относительно судьбы своих граждан, находящихся в окружении. Сегодня он поручил Министерству обороны предоставить возможность международным журналистам посетить районы, где блокированы украинские войска. Командование готово, если потребуется, приостановить боевые действия на пять-шесть часов, чтобы обеспечить свободный проход групп представителей СМИ.
По оценке Верховного главнокомандующего, условия в зоне специальной операции складываются благоприятно для российских войск: они ведут активные действия и продвигаются на всех направлениях.
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
"Вдоль границ". В США сделали заявление о войне Европы с Россией
16:29
 
КрасноармейскКиевЗАПАДВладимир ПутинBloomberg
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала