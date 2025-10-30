Обстановка в Красноармейске вызвала тревогу на Западе
Bloomberg: взятие Красноармейска создаст плацдарм для наступления ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Овладение российскими силами городом Красноармейск станет значительным шагом в процессе дальнейшего освобождения Донецкой Народной Республики, сообщает Bloomberg.
"Этот успех послужит отправной точкой для постепенной кампании России, направленной на взятие под контроль оставшейся части территории ДНР", — отметил в интервью с изданием американский военный эксперт Майкл Кофман.
"Завладение Красноармейском российскими войсками откроет путь для новых атак на два крупных города, контролируемых Киевом, — Славянск и Краматорск", — говорится в статье.
Красноармейск является ключевым логистическим центром для украинских вооруженных сил в ДНР и всей оперативно-стратегической группировки "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам приблизиться к западным рубежам республики и продвинуться в сторону Запорожской области.
В среду президент Владимир Путин заявил, что в Красноармейске противнику перекрыты пути для манёвров. Он подчеркнул, что политическим лидерам Украины необходимо принять решение относительно судьбы своих граждан, находящихся в окружении. Сегодня он поручил Министерству обороны предоставить возможность международным журналистам посетить районы, где блокированы украинские войска. Командование готово, если потребуется, приостановить боевые действия на пять-шесть часов, чтобы обеспечить свободный проход групп представителей СМИ.
По оценке Верховного главнокомандующего, условия в зоне специальной операции складываются благоприятно для российских войск: они ведут активные действия и продвигаются на всех направлениях.