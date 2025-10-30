Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников - 30.10.2025
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Дагестане, сообщает МЧС республики. "Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 06.30 (мск – ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
07:06 30.10.2025
 
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Дагестане, сообщает МЧС республики.
"Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 06.30 (мск – ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
 
Заголовок открываемого материала