В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников

2025-10-30T07:06+0300

общество

дагестан

мчс

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Дагестане, сообщает МЧС республики. "Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 06.30 (мск – ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

дагестан

2025

общество , дагестан, мчс