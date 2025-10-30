https://1prime.ru/20251030/dagestan-864055248.html
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников - 30.10.2025, ПРАЙМ
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Дагестане, сообщает МЧС республики. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T07:06+0300
2025-10-30T07:06+0300
2025-10-30T07:06+0300
общество
дагестан
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864055248.jpg?1761797207
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Дагестане, сообщает МЧС республики.
"Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 06.30 (мск – ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
дагестан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , дагестан, мчс
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников
В Дагестане отменили угрозу атаки беспилотников
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Дагестане, сообщает МЧС республики.
"Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 06.30 (мск – ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.