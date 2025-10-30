https://1prime.ru/20251030/dogovory-864080166.html

В России упростили порядок заключения договоров энергоснабжения

В России упростили порядок заключения договоров энергоснабжения

2025-10-30T21:19+0300

политика

россия

рф

александр новак

правительство рф

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство России упростило порядок заключения договоров энергоснабжения - с 1 января 2027 года предприятия малого и среднего бизнеса смогут заключать договоры об энергоснабжении своих объектов без оформления бумажного варианта договоренностей, сообщает кабмин. "С 1 января 2027 года предприятия малого и среднего бизнеса смогут заключать договоры об энергоснабжении своих объектов без оформления бумажного варианта договоренностей. Постановление, изменяющее правила заключения таких договоров, подписано", - говорится в сообщении. Отмечается, что нововведения позволят заключать договоры энергоснабжения в электронной форме – через личный кабинет на сайте энергоснабжающей организации или через ее мобильное приложение. Это сократит количество бумажных документов и снизит административную нагрузку на потребителей и поставщиков. Уточняется, что решение сделает процедуру заключения договоров удобной, а также повысит прозрачность взаимодействия бизнеса и гарантирующих поставщиков электроэнергии. Кроме того, в документе уточнены процедуры при подключении новых объектов и переходе права собственности на энергопринимающие устройства, что обеспечит непрерывность электроснабжения и исключит случаи появления двойных договоров. Подчеркивается, что для производителей электроэнергии на объектах микрогенерации (например, солнечных панелей на домах) предусмотрены унифицированные формы договоров купли-продажи, что упростит продажу излишков электроэнергии в сеть. "Подписанное постановление - часть системной работы по цифровизации и упрощению процессов на розничных рынках электроэнергии, повышению доступности и надежности энергоснабжения для всех категорий потребителей", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Александра Новака.

рф

2025

