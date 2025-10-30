Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дорожает к иене на новостях из Японии и США - 30.10.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к иене на новостях из Японии и США
2025-10-30T08:28+0300
2025-10-30T08:28+0300
рынок
торги
сша
банк японии
федрезерв
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене растет в четверг утром после подведения итогов октябрьских заседаний Банка Японии и Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.20 мск курс доллара к иене поднимался до 152,85 иены со 152,66 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. В это же время курс евро к доллару рос до 1,1628 доллара с 1,1601 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 98,99 пункта. В четверг были обнародованы итоги заседания Банка Японии. Регулятор принял решение о сохранении учетной ставки на уровне около 0,5%. Японский ЦБ также повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) до 0,7% с 0,6%, ожидавшихся в июле, а прогноз по инфляции был сохранен на уровне в 2,7%. ФРС США по итогам октябрьского заседания второй раз подряд понизила базовую процентную на 25 базисных пунктов - до 3,75-4% годовых, решения были обнародованы в среду. "Наблюдаем здесь контраст между осторожностью Банка Японии относительно повышения учетной ставки и (Федрезерва США - ред.) - относительно снижения", - цитирует агентство Рейтер мнение валютного стратега Банка Сингапура Мо Сиона Сима (Moh Siong Sim).
рынок, торги, сша, банк японии, федрезерв
Рынок, Торги, США, Банк Японии, Федрезерв
08:28 30.10.2025
 
Доллар дорожает к иене на новостях из Японии и США

Курс доллара к иене вырос до 152,85 иены на новостях из Японии и США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене растет в четверг утром после подведения итогов октябрьских заседаний Банка Японии и Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.20 мск курс доллара к иене поднимался до 152,85 иены со 152,66 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. В это же время курс евро к доллару рос до 1,1628 доллара с 1,1601 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 98,99 пункта.
В четверг были обнародованы итоги заседания Банка Японии. Регулятор принял решение о сохранении учетной ставки на уровне около 0,5%.
Японский ЦБ также повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) до 0,7% с 0,6%, ожидавшихся в июле, а прогноз по инфляции был сохранен на уровне в 2,7%.
ФРС США по итогам октябрьского заседания второй раз подряд понизила базовую процентную на 25 базисных пунктов - до 3,75-4% годовых, решения были обнародованы в среду.
"Наблюдаем здесь контраст между осторожностью Банка Японии относительно повышения учетной ставки и (Федрезерва США - ред.) - относительно снижения", - цитирует агентство Рейтер мнение валютного стратега Банка Сингапура Мо Сиона Сима (Moh Siong Sim).
 
РынокТоргиСШАБанк ЯпонииФедрезерв
 
 
