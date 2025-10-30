Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
квартиры, недвижимость, росреестр, юрист, егрн, собственность
квартиры, Недвижимость, Росреестр, юрист, ЕГРН, собственность
02:02 30.10.2025
 
Собственников квартир предупредили о важном изменении этой осенью

Юрист Манджиева назвала изменения, которые вносят в ЕГРН с этой осени

МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Начиная с этой осени, в ЕГРН – документ, содержащий всю информацию о недвижимости, будут вносить важные изменения. Подробно о них агентству "Прайм" рассказала ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.
"С 1 сентября этого года в реестр будут внесены данные об отказниках от приватизации и членах семьи собственника кооперативного жилья, включая бывших, на момент внесения последнего паевого взноса в жилищный или жилищно-строительный кооператив", - рассказала она.
Эта мера действует при условии, что в момент полной выплаты эти лица были указаны в качестве членов семьи члена кооператива в ордере на вселение, либо в решении общего собрания членов кооператива о предоставлении жилого помещения. Либо они были вселены в помещение по решению кооператива или суда до момента погашения долга и имели равные права пользования этим помещением с членом кооператива.
Сведения о таких лицах подлежат внесению в ЕГРН в срок не более пяти рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления от собственника. К заявлению прилагается договор передачи жилого помещения в собственность (приватизации), либо ордер на жилое помещение, либо решение общего собрания членов кооператива о предоставлении жилого помещения, либо другие правоустанавливающие документы.
Если жилое помещение находится в общей долевой собственности, с указанным заявлением обращаются все собственники.
Нововведение предполагает, что любые сделки с жильем, на которое есть право вечного пользования, теперь требуют нотариального согласия тех, кто имеет право пожизненного проживания. Они не смогут распоряжаться жильем, но вправе заблокировать сделку.
"Закон очень долгожданный, ведь он защищает бывших собственников от возможного ущемления их прав при отчуждении недвижимости или при залоге недвижимости. Но реализация немного не продумана, поскольку обязывает самого собственника внести такие сведения в ЕГРН, а если он не согласен, то те люди, о которых сведения не внесут, остаются в таком же положении, в каком и были прежде", - рассуждает Манджиева.
По ее мнению, следовало разрешить тем, чьи права защищает закон, подавать заявления самостоятельно. Такое право нужно дать и органам местного самоуправления. Например, после заключения договора приватизации администрация передает сведения в Росреестр, не дожидаясь пока собственник сам напишет заявление о внесении третьих лиц в ЕГРН.
С точки зрения проверки чистоты сделки закон правильный, поскольку сейчас приходится тратить огромное количество времени и сил для поиска лиц, имеющих равное право на день приватизации. Теперь и покупатели, и банки-кредиторы будут спокойнее. Но он требует доработки. Тогда многие люди смогут быть спокойны в том, что не останутся на улице или один на один с новым покупателем и их права не будут ущемлены, заключила юрист.
 
