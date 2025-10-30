https://1prime.ru/20251030/ekonomika-864066493.html

Набиуллина заявила о росте обеспокоенности политикой ЦБ

Набиуллина заявила о росте обеспокоенности политикой ЦБ - 30.10.2025, ПРАЙМ

Набиуллина заявила о росте обеспокоенности политикой ЦБ

Выросла обеспокоенность тем, как политика Банка России влияет на экономику, это видно из вопросов депутатов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T13:07+0300

2025-10-30T13:07+0300

2025-10-30T13:07+0300

финансы

банки

эльвира набиуллина

банк россия

госдума

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Выросла обеспокоенность тем, как политика Банка России влияет на экономику, это видно из вопросов депутатов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Если судить по вопросам (депутатов - ред.), которые мы получили... выросла обеспокоенность тем, как политика Центрального банка влияет на экономику", - сказала она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россия, госдума, центральные банки