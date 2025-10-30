https://1prime.ru/20251030/ekonomika-864066493.html
Набиуллина заявила о росте обеспокоенности политикой ЦБ
Набиуллина заявила о росте обеспокоенности политикой ЦБ
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россия
госдума
центральные банки
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Выросла обеспокоенность тем, как политика Банка России влияет на экономику, это видно из вопросов депутатов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Если судить по вопросам (депутатов - ред.), которые мы получили... выросла обеспокоенность тем, как политика Центрального банка влияет на экономику", - сказала она.
