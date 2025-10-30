https://1prime.ru/20251030/ekspert-864052341.html
Эксперт оценил возможность трансформации отношений России и США
Эксперт оценил возможность трансформации отношений России и США
2025-10-30T02:02+0300
2025-10-30T02:02+0300
2025-10-30T02:02+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
будапешт
венгрия
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
НЬЮ-ЙОРК, 30 окт – ПРАЙМ. Пока президент США Дональд Трамп является главой Белого Дома, у США и России есть историческая возможность на трансформацию двусторонних отношений, заявил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Я думаю, что сейчас есть историческая возможность трансформировать отношения России и США, когда оставшаяся часть истэблишмента (в отличие от Трампа – ред.) настроена очень русофобски", - сказал Дизен.
По его словам, России и США также была бы выгодна диверсификация торговых отношений.
Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
общество , мировая экономика, сша, будапешт, венгрия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
Эксперт оценил возможность трансформации отношений России и США
Профессор Дизен: у России и США есть историческая возможность на трансформацию отношений
