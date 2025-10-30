https://1prime.ru/20251030/ekspert-864052341.html

Эксперт оценил возможность трансформации отношений России и США

Эксперт оценил возможность трансформации отношений России и США - 30.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможность трансформации отношений России и США

Пока президент США Дональд Трамп является главой Белого Дома, у США и России есть историческая возможность на трансформацию двусторонних отношений, заявил РИА... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T02:02+0300

2025-10-30T02:02+0300

2025-10-30T02:02+0300

экономика

общество

мировая экономика

сша

будапешт

венгрия

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864052341.jpg?1761778959

НЬЮ-ЙОРК, 30 окт – ПРАЙМ. Пока президент США Дональд Трамп является главой Белого Дома, у США и России есть историческая возможность на трансформацию двусторонних отношений, заявил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "Я думаю, что сейчас есть историческая возможность трансформировать отношения России и США, когда оставшаяся часть истэблишмента (в отличие от Трампа – ред.) настроена очень русофобски", - сказал Дизен. По его словам, России и США также была бы выгодна диверсификация торговых отношений. Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею. Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

сша

будапешт

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, будапешт, венгрия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков