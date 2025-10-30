Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил возможность трансформации отношений России и США - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251030/ekspert-864052341.html
Эксперт оценил возможность трансформации отношений России и США
Эксперт оценил возможность трансформации отношений России и США - 30.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможность трансформации отношений России и США
Пока президент США Дональд Трамп является главой Белого Дома, у США и России есть историческая возможность на трансформацию двусторонних отношений, заявил РИА... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T02:02+0300
2025-10-30T02:02+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
будапешт
венгрия
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864052341.jpg?1761778959
НЬЮ-ЙОРК, 30 окт – ПРАЙМ. Пока президент США Дональд Трамп является главой Белого Дома, у США и России есть историческая возможность на трансформацию двусторонних отношений, заявил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "Я думаю, что сейчас есть историческая возможность трансформировать отношения России и США, когда оставшаяся часть истэблишмента (в отличие от Трампа – ред.) настроена очень русофобски", - сказал Дизен. По его словам, России и США также была бы выгодна диверсификация торговых отношений. Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею. Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
сша
будапешт
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, будапешт, венгрия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, Будапешт, ВЕНГРИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
02:02 30.10.2025
 
Эксперт оценил возможность трансформации отношений России и США

Профессор Дизен: у России и США есть историческая возможность на трансформацию отношений

Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ЙОРК, 30 окт – ПРАЙМ. Пока президент США Дональд Трамп является главой Белого Дома, у США и России есть историческая возможность на трансформацию двусторонних отношений, заявил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Я думаю, что сейчас есть историческая возможность трансформировать отношения России и США, когда оставшаяся часть истэблишмента (в отличие от Трампа – ред.) настроена очень русофобски", - сказал Дизен.
По его словам, России и США также была бы выгодна диверсификация торговых отношений.
Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАБудапештВЕНГРИЯДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала