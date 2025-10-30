https://1prime.ru/20251030/fas-864064555.html

ФАС усилит контроль за крупнейшими торговыми сетями

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила территориальным органам усилить контроль за крупнейшими торговыми сетями; согласно проведенному анализу, более 30 ритейлеров имеют признаки доминирующего положения с долей от 35% до 50%, сообщило ведомство. "ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за крупнейшими торговыми сетями. Служба провела анализ рыночных долей розничных сетей", - говорится в сообщении. "По результатам анализа ФАС России выявила 32 торговые сети с признаками доминирующего положения (имеют долю от 35% до 50%) и 30 торговых сетей с доминирующим положением (имеют долю более 50%). Среди них – торговые сети, входящие в группу лиц ООО "Корпоративный центр Икс 5", АО "Тандер", ООО "Лента", - сообщает ведомство. В ФАС отметили, что по закону о защите конкуренции эти торговые сети подлежат усиленному контролю со стороны ведомства. "Кроме того, 69 торговых сетей имеют долю более 25%. Это значит, что они подлежат контролю на предмет предусмотренного законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей", - сказано в сообщении. В случае выявления нарушений законодательства служба будет применять меры реагирования.

