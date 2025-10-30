Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС усилит контроль за крупнейшими торговыми сетями - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/fas-864064555.html
ФАС усилит контроль за крупнейшими торговыми сетями
ФАС усилит контроль за крупнейшими торговыми сетями - 30.10.2025, ПРАЙМ
ФАС усилит контроль за крупнейшими торговыми сетями
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила территориальным органам усилить контроль за крупнейшими торговыми сетями; согласно проведенному... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T12:45+0300
2025-10-30T12:45+0300
россия
"лента"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила территориальным органам усилить контроль за крупнейшими торговыми сетями; согласно проведенному анализу, более 30 ритейлеров имеют признаки доминирующего положения с долей от 35% до 50%, сообщило ведомство. "ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за крупнейшими торговыми сетями. Служба провела анализ рыночных долей розничных сетей", - говорится в сообщении. "По результатам анализа ФАС России выявила 32 торговые сети с признаками доминирующего положения (имеют долю от 35% до 50%) и 30 торговых сетей с доминирующим положением (имеют долю более 50%). Среди них – торговые сети, входящие в группу лиц ООО "Корпоративный центр Икс 5", АО "Тандер", ООО "Лента", - сообщает ведомство. В ФАС отметили, что по закону о защите конкуренции эти торговые сети подлежат усиленному контролю со стороны ведомства. "Кроме того, 69 торговых сетей имеют долю более 25%. Это значит, что они подлежат контролю на предмет предусмотренного законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей", - сказано в сообщении. В случае выявления нарушений законодательства служба будет применять меры реагирования.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f0d814e76d33644259fbb2f3bc75cc6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, "лента"
РОССИЯ, "Лента"
12:45 30.10.2025
 
ФАС усилит контроль за крупнейшими торговыми сетями

ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за крупнейшими торговыми сетями

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила территориальным органам усилить контроль за крупнейшими торговыми сетями; согласно проведенному анализу, более 30 ритейлеров имеют признаки доминирующего положения с долей от 35% до 50%, сообщило ведомство.
"ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за крупнейшими торговыми сетями. Служба провела анализ рыночных долей розничных сетей", - говорится в сообщении.
"По результатам анализа ФАС России выявила 32 торговые сети с признаками доминирующего положения (имеют долю от 35% до 50%) и 30 торговых сетей с доминирующим положением (имеют долю более 50%). Среди них – торговые сети, входящие в группу лиц ООО "Корпоративный центр Икс 5", АО "Тандер", ООО "Лента", - сообщает ведомство.
В ФАС отметили, что по закону о защите конкуренции эти торговые сети подлежат усиленному контролю со стороны ведомства.
"Кроме того, 69 торговых сетей имеют долю более 25%. Это значит, что они подлежат контролю на предмет предусмотренного законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей", - сказано в сообщении.
В случае выявления нарушений законодательства служба будет применять меры реагирования.
 
РОССИЯ"Лента"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала