Во Франции забили тревогу из-за заявления Путина о новом оружии - 30.10.2025
Во Франции забили тревогу из-за заявления Путина о новом оружии
Во Франции забили тревогу из-за заявления Путина о новом оружии
2025-10-30T05:14+0300
2025-10-30T05:14+0300
владимир путин
валерий герасимов
ес
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82644/41/826444134_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c316399ef943e629442286cfab956d5d.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Евросоюзу следует учитывать, что российская крылатая ракета нового поколения "Буревестник", может преодолеть любую систему ПВО, сообщает французский журнал Le Point. "Ракета способна обходить вражеские силы противовоздушной обороны, следуя по более длинным и неожиданным траекториям. Она может нести ядерную боеголовку. Россия уже называет ее неуловимой", — отмечается в статье. Издание подчеркивает, что ключевая особенность ракеты заключается в ее ядерной энергетической установке, что делает дальность ее полета фактически неограниченной.Ранее президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета "Буревестник", оснащенной ядерной энергетической установкой. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС России, доложил президенту, что ракета "Буревестник" продемонстрировала исключительные возможности в обходе систем противоракетной и противовоздушной обороны.
владимир путин, валерий герасимов, ес, вс рф
Владимир Путин, Валерий Герасимов, ЕС, ВС РФ
05:14 30.10.2025
 
Во Франции забили тревогу из-за заявления Путина о новом оружии

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже
Здание Бурбонского дворца в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Евросоюзу следует учитывать, что российская крылатая ракета нового поколения "Буревестник", может преодолеть любую систему ПВО, сообщает французский журнал Le Point.
"Ракета способна обходить вражеские силы противовоздушной обороны, следуя по более длинным и неожиданным траекториям. Она может нести ядерную боеголовку. Россия уже называет ее неуловимой", — отмечается в статье.
Издание подчеркивает, что ключевая особенность ракеты заключается в ее ядерной энергетической установке, что делает дальность ее полета фактически неограниченной.
Ранее президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета "Буревестник", оснащенной ядерной энергетической установкой. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС России, доложил президенту, что ракета "Буревестник" продемонстрировала исключительные возможности в обходе систем противоракетной и противовоздушной обороны.
