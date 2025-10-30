https://1prime.ru/20251030/gaz-864079323.html
Цены на газ в Европе упали на три процента
Цены на газ в Европе упали на три процента - 30.10.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе упали на три процента
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 3% - до 372 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T20:25+0300
2025-10-30T20:25+0300
2025-10-30T20:25+0300
экономика
газ
торги
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860195920_0:174:2937:1826_1920x0_80_0_0_d6e09a3c4e72d37264af0765d3642efd.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 3% - до 372 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 382,2 доллара (-0,4%). Ценовой максимум составил 382,4 доллара (-0,3%), ценовой минимум - 370,6 доллара (-3,4%). Последние фьючерсы торговались по 371,9 доллара (-3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 383,6 доллара за тысячу кубометров. При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20251030/gaz-864064728.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860195920_134:0:2801:2000_1920x0_80_0_0_38a314558db3ced21d2cc4f437f69240.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Экономика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Цены на газ в Европе упали на три процента
Биржевые цены на газ в Европе снизились на три процента, до $372 за тысячу кубометров
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 3% - до 372 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 382,2 доллара (-0,4%). Ценовой максимум составил 382,4 доллара (-0,3%), ценовой минимум - 370,6 доллара (-3,4%). Последние фьючерсы торговались по 371,9 доллара (-3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 383,6 доллара за тысячу кубометров.
При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Цены на газ в Европе сохраняют стабильность с начала недели