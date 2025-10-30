https://1prime.ru/20251030/gazprom-864072773.html
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай - 30.10.2025, ПРАЙМ
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" накануне в четвертый раз за месяц обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T15:42+0300
2025-10-30T15:42+0300
2025-10-30T15:42+0300
газ
китай
газпром
сила сибири
cnpc
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5944c84e78738283ca981acda3ef83bf.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Газпром" накануне в четвертый раз за месяц обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания. "Двадцать девятого октября "Газпром" в четвертый раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Поставленный объем, как уточняется, превысил контрактные обязательства "Газпрома". Это седьмой рекорд с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень - 1 декабря 2024 года. Поставки газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_92920de6f661b061019e3ce4d7b0b95a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, китай, газпром, сила сибири, cnpc, газопровод "сила сибири"
Газ, КИТАЙ, Газпром, Сила Сибири, CNPC, Газопровод "Сила Сибири"
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" в четвертый раз за месяц обновил рекорд поставок газа в Китай