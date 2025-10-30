https://1prime.ru/20251030/gazprom-864072773.html

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай - 30.10.2025, ПРАЙМ

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" накануне в четвертый раз за месяц обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания. | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T15:42+0300

2025-10-30T15:42+0300

2025-10-30T15:42+0300

газ

китай

газпром

сила сибири

cnpc

газопровод "сила сибири"

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5944c84e78738283ca981acda3ef83bf.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Газпром" накануне в четвертый раз за месяц обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания. "Двадцать девятого октября "Газпром" в четвертый раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Поставленный объем, как уточняется, превысил контрактные обязательства "Газпрома". Это седьмой рекорд с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень - 1 декабря 2024 года. Поставки газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, китай, газпром, сила сибири, cnpc, газопровод "сила сибири"