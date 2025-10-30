Главы МИД стран АТЭС проводят встречу в корейском Кенчжу

https://1prime.ru/20251030/glavy-864053257.html
КЕНЧЖУ, 30 окт - ПРАЙМ. Представители министерств иностранных дел и экономики стран-участниц АТЭС проводят встречу в корейском Кенчжу в рамках мероприятий саммита АТЭС, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Совместная встреча министров иностранных дел и экономики. Российскую делегацию возглавляют заместители министров МИД Александр Панкин и Минэкономразвития Владимир Ильичев", - сообщил Бердыев в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение соответствующими фотографиями.
