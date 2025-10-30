https://1prime.ru/20251030/gosdolg-863895747.html

Три страны Европы влезают в долги: что у них случилось

2025-10-30T05:05+0300

МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Во втором квартале 2025 года госдолг Финляндии, Польши и Румынии рос быстрее всех в Евросоюзе. Динамика развития их экономики демонстрирует разнонаправленные тенденции, которые прямо соотносятся с изменением государственного долга и состоянием реального сектора. Во всех трех странах наблюдается структурная зависимость роста долга от замедления экономики и удорожания заимствований.ВВП Финляндии во втором квартале 2025 года сократился на 0,4% к предыдущему периоду и оставался близким к нулю в годовом выражении. Снижение активности затронуло промышленность, строительство и отдельные статьи экспорта. Поэтому можно предположить, что рост долга Финляндии отражает попытку компенсировать инвестиционный спад за счет государственных заимствований. Кроме того, после вступления в НАТО правительство увеличило расходы на оборону до 2,4% ВВП. Здесь уместно предположить, что долговая динамика отражает устойчивый рост военных и энергетических расходов, связанных с геополитической ситуацией.Польша демонстрирует иное соотношение между долгом и ростом. ВВП страны во втором квартале увеличился на 3,4%, однако долговая нагрузка тоже выросла. Такие изменения можно объяснить спецификой фискальной политики, где бюджет используется, как инструмент стимулирования внутреннего спроса.В Румынии увеличение долга не является критическим и значительно ниже, чем в отдельных странах Еврозоны. Однако высокий структурный дефицит бюджета (8,8% ВВП) и увеличение процентных выплат существенно влияют на величину долга. В свою очередь, из-за того, что существенная доля заимствований номинирована в евро, долговая динамика остается чувствительной к колебаниям валютного курса.Антироссийская политика выступает во всех европейских странах косвенным драйвером роста государственного долга, так как неизбежно требует дополнительных расходов на оборону, модернизацию военной инфраструктуры, развитие логистических коридоров восточного фланга НАТО, а также масштабной энергетической перестройки, вызванной отказом от российских ресурсов.Вместе с тем, ее нельзя рассматривать, как первопричину увеличения долга, поскольку ключевыми детерминантами остаются структурные факторы: замедление темпов экономического роста, ослабление реального сектора, рост социальных обязательств и др. Антироссийский курс в этом контексте усиливает уже существующие дисбалансы, выступая катализатором ускоренного перераспределения ресурсов в пользу оборонных и энергетических проектов, но не создает долговую динамику самостоятельно.Автор - Светлана Фрумина, к.э.н., и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

