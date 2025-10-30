Госдума обсудит основные направления денежно-кредитной политики

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Госдума в четверг обсудит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, которые представит председатель Банка России Эльвира Набиуллина. На обсуждение этого вопроса приглашены также министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и представители банковского сообщества. В основных направлениях ДКП на предстоящую трехлетку представлен базовый макроэкономический сценарий, который ЦБ считает наиболее вероятным, и три альтернативных - "Дезинфляционный (Выше потенциал)", "Проинфляционный (Выше спрос)" и "Рисковый (Глобальный кризис)". Сценарии отличаются разным соотношением факторов спроса и предложения, а также комбинацией внешних условий. Но при любом из них политика ЦБ будет направлена на возвращение инфляции к целевым 4% и ее устойчивое закрепление вблизи этого уровня. Профильные комитеты по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике в понедельник рекомендовали Госдуме принять к сведению основные направления ДКП. Комитеты согласны, что низкая устойчивая инфляция является важнейшим условием сбалансированного роста экономики страны, и денежно-кредитная политика Банка России, проводимая в непростых условиях, позволяет планомерно двигаться к цели по инфляции в 4%. Вместе с тем комитеты в своем заключении на основные направления обращают внимание, что политика таргетирования инфляции должна согласовываться с национальными целями развития страны, установленными президентом РФ, в том числе по достижению технологического лидерства и опережающих темпов роста ВВП. При этом для эффективного исполнения стратегических задач особенно важно взаимодействие ЦБ и правительства, отмечают они. В заключении базовый сценарий развития экономики России, представленный Центробанком, назван "объективным и взвешенным". Этот сценарий предполагает развитие российской и мировой экономик в рамках текущих трендов и ориентацию экономики России преимущественно на внутренний спрос. Годовая инфляция в РФ в базовом сценарии в 2026 году ожидается на уровне 4-5%, а в 2027-2028 годах - 4%. Средняя ключевая ставка ЦБ в 2026 году составит 13-15%, в 2027-2028 годах - 7,5-8,5% за год. При этом для более глубинной оценки рисков комитеты предлагают в дальнейшем дополнить сценарии анализом предположительной динамики ключевых отраслей экономики, в том числе, при необходимости, в региональном разрезе. Комитеты также предложили дополнить основные направления разделом, предусматривающим оценку влияния проводимой ДКП на отрасли экономики (в том числе на высокотехнологичные) и сферу потребления. Кроме того, комитеты "считают полезным" представить анализ и разбор ситуации, при которой в условиях сохраняющегося перегрева спроса ЦБ снижает ключевую ставку до уровней ниже инфляции и инфляционных ожиданий. "Данный анализ должен продемонстрировать последствия подобного шага как для инфляции, так и для экономики в целом", - сказано в заключении. Поскольку "такое развитие событий напрямую противоречит целям" ДКП, подобный анализ не может быть включен в основные направления в качестве одного из прогнозных сценариев, отмечается там. Комитеты рассчитывают, что ЦБ "рассмотрит возможность публикации отдельной аналитической записки подобного содержания".
