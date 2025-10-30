Госдума обсудит основные направления денежно-кредитной политики

https://1prime.ru/20251030/gosduma-864050895.html

2025-10-30T00:20+0300

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Госдума в четверг обсудит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, которые представит председатель Банка России Эльвира Набиуллина. На обсуждение этого вопроса приглашены также министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и представители банковского сообщества. В основных направлениях ДКП на предстоящую трехлетку представлен базовый макроэкономический сценарий, который ЦБ считает наиболее вероятным, и три альтернативных - "Дезинфляционный (Выше потенциал)", "Проинфляционный (Выше спрос)" и "Рисковый (Глобальный кризис)". Сценарии отличаются разным соотношением факторов спроса и предложения, а также комбинацией внешних условий. Но при любом из них политика ЦБ будет направлена на возвращение инфляции к целевым 4% и ее устойчивое закрепление вблизи этого уровня. Профильные комитеты по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике в понедельник рекомендовали Госдуме принять к сведению основные направления ДКП. Комитеты согласны, что низкая устойчивая инфляция является важнейшим условием сбалансированного роста экономики страны, и денежно-кредитная политика Банка России, проводимая в непростых условиях, позволяет планомерно двигаться к цели по инфляции в 4%. Вместе с тем комитеты в своем заключении на основные направления обращают внимание, что политика таргетирования инфляции должна согласовываться с национальными целями развития страны, установленными президентом РФ, в том числе по достижению технологического лидерства и опережающих темпов роста ВВП. При этом для эффективного исполнения стратегических задач особенно важно взаимодействие ЦБ и правительства, отмечают они. В заключении базовый сценарий развития экономики России, представленный Центробанком, назван "объективным и взвешенным". Этот сценарий предполагает развитие российской и мировой экономик в рамках текущих трендов и ориентацию экономики России преимущественно на внутренний спрос. Годовая инфляция в РФ в базовом сценарии в 2026 году ожидается на уровне 4-5%, а в 2027-2028 годах - 4%. Средняя ключевая ставка ЦБ в 2026 году составит 13-15%, в 2027-2028 годах - 7,5-8,5% за год. При этом для более глубинной оценки рисков комитеты предлагают в дальнейшем дополнить сценарии анализом предположительной динамики ключевых отраслей экономики, в том числе, при необходимости, в региональном разрезе. Комитеты также предложили дополнить основные направления разделом, предусматривающим оценку влияния проводимой ДКП на отрасли экономики (в том числе на высокотехнологичные) и сферу потребления. Кроме того, комитеты "считают полезным" представить анализ и разбор ситуации, при которой в условиях сохраняющегося перегрева спроса ЦБ снижает ключевую ставку до уровней ниже инфляции и инфляционных ожиданий. "Данный анализ должен продемонстрировать последствия подобного шага как для инфляции, так и для экономики в целом", - сказано в заключении. Поскольку "такое развитие событий напрямую противоречит целям" ДКП, подобный анализ не может быть включен в основные направления в качестве одного из прогнозных сценариев, отмечается там. Комитеты рассчитывают, что ЦБ "рассмотрит возможность публикации отдельной аналитической записки подобного содержания".

финансы, рф, эльвира набиуллина, антон силуанов, максим решетников, госдума, банк россия, банк россии