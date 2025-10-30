https://1prime.ru/20251030/gosduma-864073149.html

Госдума приняла к сведению основные направления денежно-кредитной политики

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла к сведению основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. В основных направлениях ДКП на предстоящую трехлетку представлен базовый макроэкономический сценарий, который ЦБ считает наиболее вероятным, и три альтернативных - "Дезинфляционный (Выше потенциал)", "Проинфляционный (Выше спрос)" и "Рисковый (Глобальный кризис)". Сценарии отличаются разным соотношением факторов спроса и предложения, а также комбинацией внешних условий. Базовый сценарий предусматривает развитие российской и мировой экономик в рамках текущих трендов и ориентацию экономики России преимущественно на внутренний спрос. По сравнению с базовым дезинфляционный сценарий предполагает существенное расширение предложения и снижение инфляционного давления; проинфляционный - заметное повышение инфляционного давления в 2026 году, более высокий спрос и низкое предложение; рисковый – снижение спроса и предложения, а также значительное ухудшение внешних условий в 2026 году. При любом сценарии политика ЦБ будет направлена на возвращение инфляции к целевым 4% и ее устойчивое закрепление вблизи этого уровня. Набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей на финансовых рынках. При проинфляционном и рисковом сценариях потребуется проведение более жесткой ДКП, чтобы вернуть инфляцию к цели. "Наш путь к низкой инфляции вышел долгим, не прямым. Могло ли быть иначе? Наверное, это судить уже не нам, но в чем я и мои коллеги абсолютно уверены, что он необходим и для социальной стабильности, и для финансовой стабильности, и для развития экономики", - заявила на пленарном заседании председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В базовом сценарии годовая инфляция в 2026 году ожидается на уровне 4-5%, в дезинфляционном - 3,5-4,5%, в проинфляционном – 5-6%, а в 2027-2028 годах - 4% во всех трех сценариях. Рисковый же сценарий допускает инфляцию 10,5-12,5% в 2026 году, 8-10% - в 2027 году, 4-4,5% - в 2028 году. В базовом сценарии средняя ключевая ставка регулятора в 2026 году составит 13-15%, в 2027-2028 годах - 7,5-8,5% за год. Средняя цена нефти с 55 долларов за баррель в 2026 году вырастет до 60 долларов в следующем году и сохранится на этом уровне в 2028 году. В дезинфляционном сценарии средняя ключевая ставка в 2026 году составит 11-13%, в 2027-2028 годах - 7,5-8,5% за год, а средняя цена нефти в этот трехлетний период будет такой же, как и в базовом сценарии. В проинфляционном сценарии ключевая ставка ожидается на уровне 16-18% в 2026 году, 10,5-11,5% - в 2027 году, 8,5-9,5% - в 2028 году; в рисковом – 17,5-19,5%, 18-20% и 10-11% соответственно. При этом средняя цена нефти в проинфляционном сценарии будет находиться на уровне 55 долларов за баррель все три года, в то время как в рисковом в 2026 и в 2028 годах она ожидается на уровне 35 долларов, а в 2027 году - 30 долларов.

