Кабмин обсудит логистическую вертикаль в сфере медпомощи

Кабмин обсудит логистическую вертикаль в сфере медпомощи

2025-10-30T00:32+0300

экономика

россия

общество

рф

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выстраивание логистической вертикали, обеспечивающей преемственность по уровням медицинской помощи и позволяющей повысить качество её оказания, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - говорится в материалах к заседанию. Уточняется, что законопроект направлен на на выстраивание логистической вертикали, обеспечивающей преемственность по уровням медицинской помощи и позволяющей повысить качество её оказания.

рф

2025

