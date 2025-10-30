Кабмин обсудит логистическую вертикаль в сфере медпомощи

https://1prime.ru/20251030/kabmin-864051568.html
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выстраивание логистической вертикали, обеспечивающей преемственность по уровням медицинской помощи и позволяющей повысить качество её оказания, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - говорится в материалах к заседанию.
Уточняется, что законопроект направлен на на выстраивание логистической вертикали, обеспечивающей преемственность по уровням медицинской помощи и позволяющей повысить качество её оказания.
