"Два типа рисков". Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой

2025-10-30T03:03+0300
МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. При оплате банковской картой существует два основных вида угроз: киберугрозы и технические риски. Как их минимизировать и в каком случае лучше не совершать платеж, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
По ее словам, киберугрозы подразумевают такие мошеннические действия, как фишинг и вишинг, когда злоумышленники получают данные карты с помощью самого владельца. При вишинге мошенники выманивают данные карты и секретный код. При фишинге жертве направляется поддельная ссылка на оплату или открывается поддельный сайт магазина.
Технические риски связаны со считыванием и копированием данных самой карты, так называемый кардинг. Злоумышленник может сделать фальшпанель на кнопки банкомата или "вживить" вредоносный чип в сам банкомат.
Для минимизации рисков потери своих средств Валишвили дала несколько рекомендаций.
- Во-первых, никогда не называйте данные карты и секретные коды третьим лицам, кем бы они не представлялись;
- Во-вторых, не переходите по сомнительным ссылкам в интернете и проверяйте корректность электронного адреса сайта. У официальных сайтов в строке с названием есть значок замка, что говорит о защищенности данных;
- В-третьих, при пользовании банкоматами обращайте внимание на возможные "лишние" элементы (например, накладка на клавиатуру), не пользуйтесь банкоматами в местах с большой проходимостью людей и не в отделениях банка.
"При совершении покупок в интернете не вводите данные основной карты. Заведите для этого отдельную карту, которую можно пополнять на сумму конкретной покупки. Ставьте запрет в браузере на запоминание данных карты, это снизит риски в случае получения информации вредоносной программой", - заключила эксперт.