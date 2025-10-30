https://1prime.ru/20251030/karta-863902340.html

"Два типа рисков". Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой

МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. При оплате банковской картой существует два основных вида угроз: киберугрозы и технические риски. Как их минимизировать и в каком случае лучше не совершать платеж, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.По ее словам, киберугрозы подразумевают такие мошеннические действия, как фишинг и вишинг, когда злоумышленники получают данные карты с помощью самого владельца. При вишинге мошенники выманивают данные карты и секретный код. При фишинге жертве направляется поддельная ссылка на оплату или открывается поддельный сайт магазина.Технические риски связаны со считыванием и копированием данных самой карты, так называемый кардинг. Злоумышленник может сделать фальшпанель на кнопки банкомата или "вживить" вредоносный чип в сам банкомат.Для минимизации рисков потери своих средств Валишвили дала несколько рекомендаций."При совершении покупок в интернете не вводите данные основной карты. Заведите для этого отдельную карту, которую можно пополнять на сумму конкретной покупки. Ставьте запрет в браузере на запоминание данных карты, это снизит риски в случае получения информации вредоносной программой", - заключила эксперт.

