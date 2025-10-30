Российские лизинговые компании активно внедряют ИИ

https://1prime.ru/20251030/kompanii-864053613.html

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российские лизинговые компании активно внедряют системы на базе искусственного интеллекта для развития как внутренних, так и клиентских сервисов, считая ИИ не быстрым трендом, а стратегическим активом, рассказали РИА Новости в отраслевых компаниях. Системы на базе искусственного интеллекта в последние годы расширяют свои возможности и сферы присутствия. Как рассказали в лизинговой компании "Европлан", в аналитическом направлении компания внедряет российские ML-модели (модели машинного обучения) в ключевые бизнес-процессы: использует speech to text для автоматической расшифровки внутренних и клиентских диалогов, а также computer vision для распознавания и анализа клиентских документов. "Активно применяем LLM-модели (large language model, большая языковая модель - ред.) - с их помощью анализируем ключевую информацию и создаем ИИ-ассистентов. В HR-направлении ИИ-агенты, использующие поисковый индекс нашей базы знаний, помогают с анализом и рекомендациями по моментальной обратной связи… Это позволяет автоматизировать рутинные операции, ускорить и стандартизировать оценку качества, сократить количество доработок за счет повышения точности ТЗ, централизовать накопление знаний и обеспечить обработку больших объемов данных", - рассказали в компании. Там добавили, что ИИ ускоряет принятие решений, частично автоматизирует внутренние процессы и повышает точность прогнозов по сделкам. "Мы рассматриваем ИИ не как модный тренд, а как практический инструмент, применимый во всех направлениях бизнеса, и используем его с учетом требований безопасности и конфиденциальности данных", - пояснили в "Европлане". Директор по управлению рисками ГК "Флит" (входит в "Инсайт Лизинг") Олег Храмовский рассказал, что в группе уже сформирована первая команда специалистов по ИИ и на текущем этапе группа фокусируется на создании практических решений, начав с моделей машинного обучения. "В работе находится наша стартовая модель - для прогнозирования дефолтов потенциальных клиентов. Ее внедрение заложит основу для управления рисками и окажет положительное влияние на наши финансовые результаты в долгосрочной перспективе", - сказал топ-менеджер. По его словам, дорожная карта компании по ИИ довольно обширна и группа в перспективе планирует разрабатывать решения для всех ключевых направлений - от формирования персонализированных предложений до работы с проблемными активами. "Ключевой эффект от этой работы мы видим в синергии двух составляющих. Во-первых, это рост внутренней эффективности: автоматизация процессов позволит оптимизировать операционные расходы. Во-вторых, что не менее важно, - это прямой выигрыш для наших клиентов. Они получат более быстрый сервис и высокую степень персонализации наших продуктов и услуг", - объяснил Храмовский. Директор блока развития и цифровой трансформации ГК "Интерлизинг" Федор Герасименко-Карпенко отметил, что сейчас один из ключевых проектов группы на базе ИИ - это интеллектуальный помощник для внутренней службы поддержки, который позволяет сократить время ответа на вопрос с 15-20 минут до 1-2 минут. По его данным, в компании сейчас до 60% запросов техподдержки полностью закрываются ИИ-ассистентом. "Это уже не просто справочник с функцией поиска, а рабочая экосистема: проиндексированная база знаний, модель, обученная на наших данных, и Telegram-бот, доступный исключительно для целевых специалистов, что обеспечивает сохранность чувствительной информации", - рассказал топ-менеджер. Следующим шагом, указал он, станет масштабирование бота на всю компанию и вывод его на первую линию поддержки для работы напрямую с сотрудниками. Также параллельно рассматривается возможность создания на его основе аналогичного инструмента для менеджеров по продажам, чтобы в режиме реального времени находить информацию по продуктам, условиям и клиентам. "Мы рассматриваем искусственный интеллект не как эксперимент, а как стратегический актив, который позволит нам существенно повысить эффективность и создать новую ценность для клиентов", - сказал топ-менеджер. Он также пояснил, что в среднесрочной перспективе группа сфокусируется на трех направлениях: интеллектуальная скоринговая и риск-аналитика, гиперперсонализация сервиса, а также автоматизация операционных процессов.

