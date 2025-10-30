https://1prime.ru/20251030/kontrakt-864052931.html

Контракт мужа блогера Блиновской с Минобороны истек

Контракт мужа блогера Блиновской с Минобороны истек - 30.10.2025, ПРАЙМ

Контракт мужа блогера Блиновской с Минобороны истек

Контракт мужа блогера Елены Блиновской с Минобороны истек, заявила представитель финансового управляющего "королевы марафонов" Марии Ознобихиной в Арбитражном... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T03:29+0300

2025-10-30T03:29+0300

2025-10-30T03:29+0300

финансы

бизнес

россия

москва

елена блиновская

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864052931.jpg?1761784196

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Контракт мужа блогера Елены Блиновской с Минобороны истек, заявила представитель финансового управляющего "королевы марафонов" Марии Ознобихиной в Арбитражном суде Москвы. В отношении Алексея Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере, оно выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено. В рамках дела о банкротстве своей жены он заявлен ответчиком - финансовый управляющий оспаривает ряд сделок. "Срок контракта истек в 2025 году", - сказала представитель финансового управляющего. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия, москва, елена блиновская