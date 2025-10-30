https://1prime.ru/20251030/krasnoarmeysk-864053349.html

В Раде рассказали о происходящем в Красноармейске

В Раде рассказали о происходящем в Красноармейске - 30.10.2025, ПРАЙМ

В Раде рассказали о происходящем в Красноармейске

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход признала, что Вооруженные силы Украины не способны противостоять окружению Красноармейска российскими военными. | 30.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход признала, что Вооруженные силы Украины не способны противостоять окружению Красноармейска российскими военными. "Относительно кольца, перерезания дороги – это ожидаемо, потому что, к сожалению, у нас нет того количества человеческого ресурса, который может прямо и жестко противостоять РФ", — заявила она в интервью на YouTube-канале Politeka.Скороход также отметила, что у ВСУ почти закончились подразделения, способные активно сражаться, и принудительная мобилизация не дает желаемых результатов. "У нас на сегодняшний день большинство мобилизованных не могут быть крепкими, сильными воинами. Все держится на энтузиастах и небольшом количестве людей из мобилизованных, которые действительно могут применяться в ВСУ", — подчеркнула депутат. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска заблокированы в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно принять решение относительно оказавшихся в окружении граждан.

