https://1prime.ru/20251030/krasnoarmeysk-864053349.html
В Раде рассказали о происходящем в Красноармейске
В Раде рассказали о происходящем в Красноармейске - 30.10.2025, ПРАЙМ
В Раде рассказали о происходящем в Красноармейске
Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход признала, что Вооруженные силы Украины не способны противостоять окружению Красноармейска российскими военными. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T04:31+0300
2025-10-30T04:31+0300
2025-10-30T04:31+0300
россия
красноармейск
украина
владимир путин
всу
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход признала, что Вооруженные силы Украины не способны противостоять окружению Красноармейска российскими военными. "Относительно кольца, перерезания дороги – это ожидаемо, потому что, к сожалению, у нас нет того количества человеческого ресурса, который может прямо и жестко противостоять РФ", — заявила она в интервью на YouTube-канале Politeka.Скороход также отметила, что у ВСУ почти закончились подразделения, способные активно сражаться, и принудительная мобилизация не дает желаемых результатов. "У нас на сегодняшний день большинство мобилизованных не могут быть крепкими, сильными воинами. Все держится на энтузиастах и небольшом количестве людей из мобилизованных, которые действительно могут применяться в ВСУ", — подчеркнула депутат. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска заблокированы в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно принять решение относительно оказавшихся в окружении граждан.
красноармейск
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b999e5274fdcded5e9c3c3de051ef5a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноармейск, украина, владимир путин, всу, рада
РОССИЯ, Красноармейск, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ, Рада
В Раде рассказали о происходящем в Красноармейске
Депутат Скороход: у ВСУ нет возможности противостоять ВС России в Красноармейске
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход признала, что Вооруженные силы Украины не способны противостоять окружению Красноармейска российскими военными.
"Относительно кольца, перерезания дороги – это ожидаемо, потому что, к сожалению, у нас нет того количества человеческого ресурса, который может прямо и жестко противостоять РФ", — заявила она в интервью на YouTube-канале Politeka.
Скороход также отметила, что у ВСУ
почти закончились подразделения, способные активно сражаться, и принудительная мобилизация не дает желаемых результатов.
"У нас на сегодняшний день большинство мобилизованных не могут быть крепкими, сильными воинами. Все держится на энтузиастах и небольшом количестве людей из мобилизованных, которые действительно могут применяться в ВСУ", — подчеркнула депутат.
Ранее президент России Владимир Путин
сообщил, что украинские войска заблокированы в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины
должно принять решение относительно оказавшихся в окружении граждан.