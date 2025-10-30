Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-30T04:31+0300
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход признала, что Вооруженные силы Украины не способны противостоять окружению Красноармейска российскими военными. "Относительно кольца, перерезания дороги – это ожидаемо, потому что, к сожалению, у нас нет того количества человеческого ресурса, который может прямо и жестко противостоять РФ", — заявила она в интервью на YouTube-канале Politeka.Скороход также отметила, что у ВСУ почти закончились подразделения, способные активно сражаться, и принудительная мобилизация не дает желаемых результатов. "У нас на сегодняшний день большинство мобилизованных не могут быть крепкими, сильными воинами. Все держится на энтузиастах и небольшом количестве людей из мобилизованных, которые действительно могут применяться в ВСУ", — подчеркнула депутат. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска заблокированы в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно принять решение относительно оказавшихся в окружении граждан.
04:31 30.10.2025
 
В Раде рассказали о происходящем в Красноармейске

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход признала, что Вооруженные силы Украины не способны противостоять окружению Красноармейска российскими военными.
"Относительно кольца, перерезания дороги – это ожидаемо, потому что, к сожалению, у нас нет того количества человеческого ресурса, который может прямо и жестко противостоять РФ", — заявила она в интервью на YouTube-канале Politeka.
Скороход также отметила, что у ВСУ почти закончились подразделения, способные активно сражаться, и принудительная мобилизация не дает желаемых результатов.
"У нас на сегодняшний день большинство мобилизованных не могут быть крепкими, сильными воинами. Все держится на энтузиастах и небольшом количестве людей из мобилизованных, которые действительно могут применяться в ВСУ", — подчеркнула депутат.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска заблокированы в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно принять решение относительно оказавшихся в окружении граждан.
 
