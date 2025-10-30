https://1prime.ru/20251030/krasnoarmeysk-864053475.html

"Огромный удар": в США рассказали о крахе в рядах ВСУ

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил на своем YouTube-канале, что Вооруженные силы Украины испытывают панику из-за неспособности удержать... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T04:38+0300

мировая экономика

украина

красноармейск

сша

владимир путин

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил на своем YouTube-канале, что Вооруженные силы Украины испытывают панику из-за неспособности удержать фронтовые позиции. "Здесь мы подходим к точке, где может случиться буквальный обвал фронта. <…> Я думаю, украинская сторона в панике именно по этой причине", — отметил он. Эксперт указал, что украинские военные осознают недостаток личного состава для удержания передовой линии. "Если украинская сторона резко потеряет Покровск (Красноармейск. — Прим. Ред.) и Мирноград (Димитров. — Прим. Ред.), это будет огромный удар по настрою, это будет ментальное уничтожение украинской стороны и на других участках фронта", — предостерег Дэвис. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что украинские войска окружены в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическому руководству Украины необходимо принять решение относительно своих граждан, попавших в окружение.

2025

Новости

