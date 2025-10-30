https://1prime.ru/20251030/kredit-864069055.html

Набиуллина объяснила, почему нужно ограничивать льготные кредиты

30.10.2025

Набиуллина объяснила, почему нужно ограничивать льготные кредиты

Льготные кредиты должны быть ограничены, чтобы для остальных ставки по кредитам не были высокими, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

финансы

банки

эльвира набиуллина

банк россия

госдума

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Льготные кредиты должны быть ограничены, чтобы для остальных ставки по кредитам не были высокими, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме. "На наш взгляд, расширение таких объемов приведет к тому, что ставки для остальных будут расти. Поэтому здесь нужно, скорее, приоритизировать те направления, по которым выдаются льготные кредиты. И правительство это тоже делает, мы видим по льготной ипотеке... пусть это не по предприятиям, а по гражданам, но тоже важна адресность", - сказала она, говоря о льготных кредитах.

