https://1prime.ru/20251030/kredit-864069055.html
Набиуллина объяснила, почему нужно ограничивать льготные кредиты
Набиуллина объяснила, почему нужно ограничивать льготные кредиты - 30.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила, почему нужно ограничивать льготные кредиты
Льготные кредиты должны быть ограничены, чтобы для остальных ставки по кредитам не были высокими, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T13:59+0300
2025-10-30T13:59+0300
2025-10-30T13:59+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0f/857588280_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_808a29e0e667fdf9a3f25623e9c93ae0.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Льготные кредиты должны быть ограничены, чтобы для остальных ставки по кредитам не были высокими, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме. "На наш взгляд, расширение таких объемов приведет к тому, что ставки для остальных будут расти. Поэтому здесь нужно, скорее, приоритизировать те направления, по которым выдаются льготные кредиты. И правительство это тоже делает, мы видим по льготной ипотеке... пусть это не по предприятиям, а по гражданам, но тоже важна адресность", - сказала она, говоря о льготных кредитах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0f/857588280_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_d1c43cfd51c134edf43300934d232198.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россия, госдума
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Госдума
Набиуллина объяснила, почему нужно ограничивать льготные кредиты
Набиуллина: льготные кредиты нужно ограничить для сохранения уровня ставки для остальных
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Льготные кредиты должны быть ограничены, чтобы для остальных ставки по кредитам не были высокими, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.
"На наш взгляд, расширение таких объемов приведет к тому, что ставки для остальных будут расти. Поэтому здесь нужно, скорее, приоритизировать те направления, по которым выдаются льготные кредиты. И правительство это тоже делает, мы видим по льготной ипотеке... пусть это не по предприятиям, а по гражданам, но тоже важна адресность", - сказала она, говоря о льготных кредитах.