ПСБ выдал инвестиционный кредит угледобывающему предприятию в ЛНР

ЛУГАНСК, 30 окт - ПРАЙМ. Банк ПСБ выдал инвестиционный кредит на сумму более чем 1,1 миллиарда рублей угледобывающему предприятию в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе финансового учреждения. "ПСБ предоставил инвестиционный кредит для предприятия угольной отрасли Луганской Народной Республики. Финансирование с лимитом в 1,165 миллиарда рублей направлено на модернизацию угольной шахты "Белореченская", которая является лидером угледобычи в регионе", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что шахта обеспечивает добычу более 40% объёмов энергетического угля в ЛНР, играя ключевую роль в энергоснабжении региона, а продукция поступает не только на местные электростанции, но и обеспечивает топливом бюджетные муниципальные организации: школы, детские сады и больницы. "Кредит предоставляется по льготной ставке 10,5% в рамках программы льготного кредитования участников свободной экономической зоны на территории новых субъектов Российской Федерации. Реализация кредитной сделки стала возможной благодаря включению в структуру финансирования мер государственной поддержки", - дополнили в учреждении. Сообщается, что использование кредитных средств позволит увеличить объем добычи угля в два раза. "Новое горно-шахтное оборудование будет поставлено российскими производителями. Модернизация шахты не только обеспечит энергобезопасность ДНР и ЛНР, но и сохранит рабочие места более чем для 1,3 тысячи человек, а также увеличит поступление налогов в федеральный и региональный бюджеты", - пояснили в пресс-службе.

