https://1prime.ru/20251030/kreditovanie-864074364.html

Мишустин рассказал о поддержке льготного кредитования сельхозпроизводителей

Мишустин рассказал о поддержке льготного кредитования сельхозпроизводителей - 30.10.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о поддержке льготного кредитования сельхозпроизводителей

Правительство РФ выделит свыше 34 миллиардов рублей на поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T16:39+0300

2025-10-30T16:39+0300

2025-10-30T16:40+0300

сельское хозяйство

россия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит свыше 34 миллиардов рублей на поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вопрос развития агропромышленного комплекса у нас важный, глава государства говорил о необходимости повысить эффективность отрасли, сделать ее еще более технологичной. Одним из важнейших инструментов для выполнения такой задачи является льготное кредитование сельхозпроизводителей, благодаря чему они могут брать займы как на короткий срок, в том числе для проведения сезонных полевых работ, так и на более долгие периоды для больших инвестиционных проектов. Сегодня мы выделим свыше 34 миллиардов рублей на эти цели", - сказал Мишустин на заседании правительства.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, михаил мишустин