https://1prime.ru/20251030/kreditovanie-864074364.html
Мишустин рассказал о поддержке льготного кредитования сельхозпроизводителей
Мишустин рассказал о поддержке льготного кредитования сельхозпроизводителей - 30.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о поддержке льготного кредитования сельхозпроизводителей
Правительство РФ выделит свыше 34 миллиардов рублей на поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T16:39+0300
2025-10-30T16:39+0300
2025-10-30T16:40+0300
сельское хозяйство
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит свыше 34 миллиардов рублей на поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вопрос развития агропромышленного комплекса у нас важный, глава государства говорил о необходимости повысить эффективность отрасли, сделать ее еще более технологичной. Одним из важнейших инструментов для выполнения такой задачи является льготное кредитование сельхозпроизводителей, благодаря чему они могут брать займы как на короткий срок, в том числе для проведения сезонных полевых работ, так и на более долгие периоды для больших инвестиционных проектов. Сегодня мы выделим свыше 34 миллиардов рублей на эти цели", - сказал Мишустин на заседании правительства.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, рф, михаил мишустин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о поддержке льготного кредитования сельхозпроизводителей
Правительство выделит 34 млрд рублей на поддержку льготного кредитования АПК