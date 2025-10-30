Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о поддержке льготного кредитования сельхозпроизводителей - 30.10.2025
Мишустин рассказал о поддержке льготного кредитования сельхозпроизводителей
Мишустин рассказал о поддержке льготного кредитования сельхозпроизводителей - 30.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о поддержке льготного кредитования сельхозпроизводителей
Правительство РФ выделит свыше 34 миллиардов рублей на поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 30.10.2025, ПРАЙМ
сельское хозяйство
россия
рф
михаил мишустин
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит свыше 34 миллиардов рублей на поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вопрос развития агропромышленного комплекса у нас важный, глава государства говорил о необходимости повысить эффективность отрасли, сделать ее еще более технологичной. Одним из важнейших инструментов для выполнения такой задачи является льготное кредитование сельхозпроизводителей, благодаря чему они могут брать займы как на короткий срок, в том числе для проведения сезонных полевых работ, так и на более долгие периоды для больших инвестиционных проектов. Сегодня мы выделим свыше 34 миллиардов рублей на эти цели", - сказал Мишустин на заседании правительства.
сельское хозяйство, россия, рф, михаил мишустин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
16:39 30.10.2025 (обновлено: 16:40 30.10.2025)
 
Мишустин рассказал о поддержке льготного кредитования сельхозпроизводителей

Правительство выделит 34 млрд рублей на поддержку льготного кредитования АПК

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит свыше 34 миллиардов рублей на поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вопрос развития агропромышленного комплекса у нас важный, глава государства говорил о необходимости повысить эффективность отрасли, сделать ее еще более технологичной. Одним из важнейших инструментов для выполнения такой задачи является льготное кредитование сельхозпроизводителей, благодаря чему они могут брать займы как на короткий срок, в том числе для проведения сезонных полевых работ, так и на более долгие периоды для больших инвестиционных проектов. Сегодня мы выделим свыше 34 миллиардов рублей на эти цели", - сказал Мишустин на заседании правительства.
 
