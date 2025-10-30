https://1prime.ru/20251030/kuba-864075467.html
СМИ рассказали, что случилось с россиянами на Кубе из-за урагана "Мелисса"
СМИ рассказали, что случилось с россиянами на Кубе из-за урагана "Мелисса" - 30.10.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что случилось с россиянами на Кубе из-за урагана "Мелисса"
Ураган "Мелисса" повредил отель с российскими туристами на Кубе, сообщает Telegram-канал SHOT. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T17:32+0300
2025-10-30T17:32+0300
2025-10-30T17:32+0300
бизнес
туризм
россия
карибский регион
куба
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/41/829254129_0:96:1827:1124_1920x0_80_0_0_353dc769339127daa74d856f10525168.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Ураган "Мелисса" повредил отель с российскими туристами на Кубе, сообщает Telegram-канал SHOT."Отель с российскими туристами на Кубе разнесло ураганом "Мелисса", который прошел по странам Карибского бассейна", — указано в сообщении.В публикации подчеркивается, что фасаду отеля Brisas Guardalavaca Hotel был нанесен ущерб из-за сильного ветра со скоростью 195 километров в час. Также мощные порывы ветра вырвали с корнем пальмы на территории комплекса и загрязнили воду в бассейне и на пляже.Источник отметил, что вновь прибывшие российские туристы столкнутся с последствиями стихийного бедствия на территории отеля.Ураган "Мелисса" пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, который обрушился на Карибский регион, привел к обширным наводнениям и нанес серьезный урон инфраструктуре. Согласно информации СМИ, крыша международного аэропорта имени Сангстера в Монтего-Бей на Ямайке была снесена. Около 500 тысяч человек остались без электроснабжения при общей численности населения приблизительно 2,8 миллиона.
https://1prime.ru/20251008/antalja-863268699.html
карибский регион
куба
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/41/829254129_102:0:1726:1218_1920x0_80_0_0_fbdcb1c5f70cf1fbc06267fdb95394a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, карибский регион, куба
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Карибский регион, КУБА
СМИ рассказали, что случилось с россиянами на Кубе из-за урагана "Мелисса"
SHOT: на Кубе ураган "Мелисса" разнес отель с туристами из России