Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, что случилось с россиянами на Кубе из-за урагана "Мелисса" - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/kuba-864075467.html
СМИ рассказали, что случилось с россиянами на Кубе из-за урагана "Мелисса"
СМИ рассказали, что случилось с россиянами на Кубе из-за урагана "Мелисса" - 30.10.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что случилось с россиянами на Кубе из-за урагана "Мелисса"
Ураган "Мелисса" повредил отель с российскими туристами на Кубе, сообщает Telegram-канал SHOT. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T17:32+0300
2025-10-30T17:32+0300
бизнес
туризм
россия
карибский регион
куба
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/41/829254129_0:96:1827:1124_1920x0_80_0_0_353dc769339127daa74d856f10525168.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Ураган "Мелисса" повредил отель с российскими туристами на Кубе, сообщает Telegram-канал SHOT.&quot;Отель с российскими туристами на Кубе разнесло ураганом &quot;Мелисса&quot;, который прошел по странам Карибского бассейна&quot;, — указано в сообщении.В публикации подчеркивается, что фасаду отеля Brisas Guardalavaca Hotel был нанесен ущерб из-за сильного ветра со скоростью 195 километров в час. Также мощные порывы ветра вырвали с корнем пальмы на территории комплекса и загрязнили воду в бассейне и на пляже.Источник отметил, что вновь прибывшие российские туристы столкнутся с последствиями стихийного бедствия на территории отеля.Ураган "Мелисса" пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, который обрушился на Карибский регион, привел к обширным наводнениям и нанес серьезный урон инфраструктуре. Согласно информации СМИ, крыша международного аэропорта имени Сангстера в Монтего-Бей на Ямайке была снесена. Около 500 тысяч человек остались без электроснабжения при общей численности населения приблизительно 2,8 миллиона.
https://1prime.ru/20251008/antalja-863268699.html
карибский регион
куба
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/41/829254129_102:0:1726:1218_1920x0_80_0_0_fbdcb1c5f70cf1fbc06267fdb95394a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, карибский регион, куба
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Карибский регион, КУБА
17:32 30.10.2025
 
СМИ рассказали, что случилось с россиянами на Кубе из-за урагана "Мелисса"

SHOT: на Кубе ураган "Мелисса" разнес отель с туристами из России

© Фото : ESA/Alexander GerstВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Вид на Землю с МКС. Архивное фото
© Фото : ESA/Alexander Gerst
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Ураган "Мелисса" повредил отель с российскими туристами на Кубе, сообщает Telegram-канал SHOT.

"Отель с российскими туристами на Кубе разнесло ураганом "Мелисса", который прошел по странам Карибского бассейна", — указано в сообщении.

В публикации подчеркивается, что фасаду отеля Brisas Guardalavaca Hotel был нанесен ущерб из-за сильного ветра со скоростью 195 километров в час. Также мощные порывы ветра вырвали с корнем пальмы на территории комплекса и загрязнили воду в бассейне и на пляже.
Источник отметил, что вновь прибывшие российские туристы столкнутся с последствиями стихийного бедствия на территории отеля.
Ураган "Мелисса" пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, который обрушился на Карибский регион, привел к обширным наводнениям и нанес серьезный урон инфраструктуре. Согласно информации СМИ, крыша международного аэропорта имени Сангстера в Монтего-Бей на Ямайке была снесена. Около 500 тысяч человек остались без электроснабжения при общей численности населения приблизительно 2,8 миллиона.
Застрявшим в Анталье российским туристам предложили отель
8 октября, 01:38
 
БизнесТуризмРОССИЯКарибский регионКУБА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала