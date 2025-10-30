https://1prime.ru/20251030/kurs-864059078.html

Курс юаня растет в начале торгов

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 3 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,25 рубля.

