Курс юаня растет в начале торгов
Курс юаня растет в начале торгов
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 3 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,25 рубля.
