Центробанк установил официальные курсы валют на пятницу

2025-10-30T18:06+0300
2025-10-30T18:06+0300
2025-10-30T18:06+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 12,45 копейки, до 11,2952 рубля, доллара - на 1,03 рубля, до 80,5037 рубля, евро - на 1,14 рубля, до 93,3894 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
рф
сша
