Кузнецова рассказала о росте финансирования поддержки семей с детьми - 30.10.2025, ПРАЙМ
Финансирование мер поддержки семей с детьми в России в 2026 году вырастет, несмотря на текущие задачи в рамках СВО и необходимость защиты суверенитета, также... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T02:50+0300
экономика
бизнес
россия
госдума
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Финансирование мер поддержки семей с детьми в России в 2026 году вырастет, несмотря на текущие задачи в рамках СВО и необходимость защиты суверенитета, также будут введены специальные налоговые выплаты для семей с детьми, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "Несмотря на то, что идёт специальная военная операция и средства, конечно, уходят на защиту суверенитета, проведение и реализацию важнейших очень военных задач, мы видим рост финансирования так называемого "детского бюджета": меры поддержки, новые выплаты - с 2026 вводится семейная налоговая выплата", — сказала Кузнецова. Вице-спикер Госдумы добавила, что поддержка семей и детства является безусловным национальным приоритетом, обозначенным президентом. По ее словам, в 2026 году будут введены новые меры поддержки — специальные налоговые выплаты для семей с детьми, это решение уже заложено в проект федерального бюджета. Парламентарий также обратила внимание на работу по защите ценностного суверенитета, которая ведется в Госдуме. Она сообщила, что была создана межфракционная рабочая группа, объединившая все политические силы, в рамках этой работы уже подготовлены и находятся в стадии разработки законопроекты, направленные на защиту традиционных ценностей.
