ЦБ представил предложения по контролю конкуренции на маркетплейсах - 30.10.2025
ЦБ представил предложения по контролю конкуренции на маркетплейсах
ЦБ представил предложения по контролю конкуренции на маркетплейсах - 30.10.2025
ЦБ представил предложения по контролю конкуренции на маркетплейсах
Банк России представил предложения, которые помогут упразднить недобросовестную конкуренцию на маркетплейсах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T15:00+0300
2025-10-30T15:00+0300
бизнес
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0f/857588280_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_808a29e0e667fdf9a3f25623e9c93ae0.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России представил предложения, которые помогут упразднить недобросовестную конкуренцию на маркетплейсах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В том законе, который принят, о платформенной экономике, верхние уровни и принципы недискриминационных условий прописаны. Но, на наш взгляд, их нужно, конечно, конкретизировать, чтобы не было недобросовестной конкуренции, и действительно от этого выиграли потребители. Мы такие предложения представили, думаю, что обсудим, какие в конечном счете конкретные предложения будут внесены", - сказала она, выступая в Госдуме.
бизнес, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россия, госдума
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Госдума
15:00 30.10.2025
 
ЦБ представил предложения по контролю конкуренции на маркетплейсах

Набиуллина призвала упразднить недобросовестную конкуренцию на маркетплейсах

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России представил предложения, которые помогут упразднить недобросовестную конкуренцию на маркетплейсах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В том законе, который принят, о платформенной экономике, верхние уровни и принципы недискриминационных условий прописаны. Но, на наш взгляд, их нужно, конечно, конкретизировать, чтобы не было недобросовестной конкуренции, и действительно от этого выиграли потребители. Мы такие предложения представили, думаю, что обсудим, какие в конечном счете конкретные предложения будут внесены", - сказала она, выступая в Госдуме.
 
БизнесФинансыРОССИЯЭльвира Набиуллинабанк РоссияГосдума
 
 
