ЦБ представил предложения по контролю конкуренции на маркетплейсах
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России представил предложения, которые помогут упразднить недобросовестную конкуренцию на маркетплейсах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В том законе, который принят, о платформенной экономике, верхние уровни и принципы недискриминационных условий прописаны. Но, на наш взгляд, их нужно, конечно, конкретизировать, чтобы не было недобросовестной конкуренции, и действительно от этого выиграли потребители. Мы такие предложения представили, думаю, что обсудим, какие в конечном счете конкретные предложения будут внесены", - сказала она, выступая в Госдуме.
