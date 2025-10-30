https://1prime.ru/20251030/marketpleysy-864070968.html

ЦБ представил предложения по контролю конкуренции на маркетплейсах

ЦБ представил предложения по контролю конкуренции на маркетплейсах - 30.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ представил предложения по контролю конкуренции на маркетплейсах

Банк России представил предложения, которые помогут упразднить недобросовестную конкуренцию на маркетплейсах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T15:00+0300

2025-10-30T15:00+0300

2025-10-30T15:00+0300

бизнес

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0f/857588280_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_808a29e0e667fdf9a3f25623e9c93ae0.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России представил предложения, которые помогут упразднить недобросовестную конкуренцию на маркетплейсах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В том законе, который принят, о платформенной экономике, верхние уровни и принципы недискриминационных условий прописаны. Но, на наш взгляд, их нужно, конечно, конкретизировать, чтобы не было недобросовестной конкуренции, и действительно от этого выиграли потребители. Мы такие предложения представили, думаю, что обсудим, какие в конечном счете конкретные предложения будут внесены", - сказала она, выступая в Госдуме.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россия, госдума