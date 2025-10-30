https://1prime.ru/20251030/med-864058410.html

Стоимость меди снижается после встречи Трампа и Си Цзиньпина

Стоимость меди снижается после встречи Трампа и Си Цзиньпина - 30.10.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди снижается после встречи Трампа и Си Цзиньпина

Стоимость меди снижается в пределах 2% в четверг утром после состоявшейся встречи президента США и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее, свидетельствуют... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T09:25+0300

2025-10-30T09:25+0300

2025-10-30T09:25+0300

рынок

торги

китай

сша

южная корея

си цзиньпин

дональд трамп

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пределах 2% в четверг утром после состоявшейся встречи президента США и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.22 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,77%, до 5,1705 доллара за фунт (около 0,45 килограмма На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,31%, до 11 183,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,07%, до 2 887 долларов, стоимость цинка увеличилась на 0,8%, до 3 082,5 доллара. Инвесторы оценивают состоявшуюся в четверг встречу между американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США сообщил, что в ходе встречи было достигнуто много важных решений, а также заявил о снижении пошлин против Китая с 57% до 47% - за счет уменьшения с 20% до 10% пошлины, введенной из-за ситуации с фентанилом. Китай - крупный потребитель и импортером меди, поэтому инвесторы следят за новостями относительно его внешнеторговых отношений.

китай

сша

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, китай, сша, южная корея, си цзиньпин, дональд трамп, comex