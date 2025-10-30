https://1prime.ru/20251030/med-864058410.html
Стоимость меди снижается после встречи Трампа и Си Цзиньпина
2025-10-30T09:25+0300
2025-10-30T09:25+0300
2025-10-30T09:25+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пределах 2% в четверг утром после состоявшейся встречи президента США и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.22 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,77%, до 5,1705 доллара за фунт (около 0,45 килограмма На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,31%, до 11 183,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,07%, до 2 887 долларов, стоимость цинка увеличилась на 0,8%, до 3 082,5 доллара. Инвесторы оценивают состоявшуюся в четверг встречу между американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США сообщил, что в ходе встречи было достигнуто много важных решений, а также заявил о снижении пошлин против Китая с 57% до 47% - за счет уменьшения с 20% до 10% пошлины, введенной из-за ситуации с фентанилом. Китай - крупный потребитель и импортером меди, поэтому инвесторы следят за новостями относительно его внешнеторговых отношений.
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пределах 2% в четверг утром после состоявшейся встречи президента США и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.22 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex
дешевел на 1,77%, до 5,1705 доллара за фунт (около 0,45 килограмма
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,31%, до 11 183,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,07%, до 2 887 долларов, стоимость цинка увеличилась на 0,8%, до 3 082,5 доллара.
Инвесторы оценивают состоявшуюся в четверг встречу между американским президентом Дональдом Трампом
и председателем КНР Си Цзиньпином
. Президент США
сообщил, что в ходе встречи было достигнуто много важных решений, а также заявил о снижении пошлин против Китая с 57% до 47% - за счет уменьшения с 20% до 10% пошлины, введенной из-за ситуации с фентанилом.
Китай - крупный потребитель и импортером меди, поэтому инвесторы следят за новостями относительно его внешнеторговых отношений.