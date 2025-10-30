Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость меди снижается после встречи Трампа и Си Цзиньпина - 30.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается после встречи Трампа и Си Цзиньпина
Стоимость меди снижается после встречи Трампа и Си Цзиньпина - 30.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается после встречи Трампа и Си Цзиньпина
Стоимость меди снижается в пределах 2% в четверг утром после состоявшейся встречи президента США и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее, свидетельствуют... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T09:25+0300
2025-10-30T09:25+0300
рынок
торги
китай
сша
южная корея
си цзиньпин
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пределах 2% в четверг утром после состоявшейся встречи президента США и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.22 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,77%, до 5,1705 доллара за фунт (около 0,45 килограмма На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,31%, до 11 183,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,07%, до 2 887 долларов, стоимость цинка увеличилась на 0,8%, до 3 082,5 доллара. Инвесторы оценивают состоявшуюся в четверг встречу между американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США сообщил, что в ходе встречи было достигнуто много важных решений, а также заявил о снижении пошлин против Китая с 57% до 47% - за счет уменьшения с 20% до 10% пошлины, введенной из-за ситуации с фентанилом. Китай - крупный потребитель и импортером меди, поэтому инвесторы следят за новостями относительно его внешнеторговых отношений.
китай
сша
южная корея
рынок, торги, китай, сша, южная корея, си цзиньпин, дональд трамп, comex
Рынок, Торги, КИТАЙ, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Comex
09:25 30.10.2025
 
Стоимость меди снижается после встречи Трампа и Си Цзиньпина

Стоимость меди снижается в пределах 2% после встречи Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
Медная проволока. Архивное фото
© Unsplash/CALITORE
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пределах 2% в четверг утром после состоявшейся встречи президента США и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.22 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,77%, до 5,1705 доллара за фунт (около 0,45 килограмма
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,31%, до 11 183,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,07%, до 2 887 долларов, стоимость цинка увеличилась на 0,8%, до 3 082,5 доллара.
Инвесторы оценивают состоявшуюся в четверг встречу между американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США сообщил, что в ходе встречи было достигнуто много важных решений, а также заявил о снижении пошлин против Китая с 57% до 47% - за счет уменьшения с 20% до 10% пошлины, введенной из-за ситуации с фентанилом.
Китай - крупный потребитель и импортером меди, поэтому инвесторы следят за новостями относительно его внешнеторговых отношений.
 
Рынок Торги КИТАЙ США ЮЖНАЯ КОРЕЯ Си Цзиньпин Дональд Трамп Comex
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
