Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp в Крыму - 30.10.2025
Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp в Крыму
Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp в Крыму - 30.10.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp в Крыму
Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*) в Крыму, заявили в ведомстве. | 30.10.2025, ПРАЙМ
экономика
технологии
россия
крым
роскомнадзор
telegram
whatsapp
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*) в Крыму, заявили в ведомстве. Ранее в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора "Волна" заявили РИА Новости, что работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена. "Роскомнадзор не блокирует названные сервисы", - сообщило ведомство, комментируя возможную блокировку зарубежных мессенджеров в Крыму. Ранее в Роскомнадзоре, комментируя причины сбоев в работе мессенджеров на Юге России, сообщили РИА Новости, что ведомство ограничивает работу Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
крым
технологии, россия, крым, роскомнадзор, telegram, whatsapp
Экономика, Технологии, РОССИЯ, КРЫМ, Роскомнадзор, Telegram, WhatsApp
19:02 30.10.2025
 
Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp в Крыму

Роскомнадзор заявил, что не блокирует мессенджеры Telegram и WhatsApp в Крыму

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
 Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*) в Крыму, заявили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора "Волна" заявили РИА Новости, что работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена.
"Роскомнадзор не блокирует названные сервисы", - сообщило ведомство, комментируя возможную блокировку зарубежных мессенджеров в Крыму.
Ранее в Роскомнадзоре, комментируя причины сбоев в работе мессенджеров на Юге России, сообщили РИА Новости, что ведомство ограничивает работу Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Экономика Технологии РОССИЯ КРЫМ Роскомнадзор Telegram WhatsApp
 
 
