Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp в Крыму
2025-10-30T19:02+0300
экономика
технологии
россия
крым
роскомнадзор
telegram
whatsapp
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*) в Крыму, заявили в ведомстве. Ранее в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора "Волна" заявили РИА Новости, что работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена. "Роскомнадзор не блокирует названные сервисы", - сообщило ведомство, комментируя возможную блокировку зарубежных мессенджеров в Крыму. Ранее в Роскомнадзоре, комментируя причины сбоев в работе мессенджеров на Юге России, сообщили РИА Новости, что ведомство ограничивает работу Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
крым
Новости
ru-RU
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*) в Крыму, заявили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора "Волна" заявили РИА Новости, что работа Telegram
и WhatsApp
в Крыму
частично ограничена.
"Роскомнадзор
не блокирует названные сервисы", - сообщило ведомство, комментируя возможную блокировку зарубежных мессенджеров в Крыму.
Ранее в Роскомнадзоре, комментируя причины сбоев в работе мессенджеров на Юге России, сообщили РИА Новости, что ведомство ограничивает работу Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
