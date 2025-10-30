https://1prime.ru/20251030/messendzhery-864077054.html

Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp в Крыму

Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp в Крыму - 30.10.2025, ПРАЙМ

Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp в Крыму

Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*) в Крыму, заявили в ведомстве. | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T19:02+0300

2025-10-30T19:02+0300

2025-10-30T19:02+0300

экономика

технологии

россия

крым

роскомнадзор

telegram

whatsapp

https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_d20a45b3fc45a5597211d230a41fda65.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*) в Крыму, заявили в ведомстве. Ранее в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора "Волна" заявили РИА Новости, что работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена. "Роскомнадзор не блокирует названные сервисы", - сообщило ведомство, комментируя возможную блокировку зарубежных мессенджеров в Крыму. Ранее в Роскомнадзоре, комментируя причины сбоев в работе мессенджеров на Юге России, сообщили РИА Новости, что ведомство ограничивает работу Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20251027/moshenniki-863963450.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, крым, роскомнадзор, telegram, whatsapp