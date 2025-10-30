В московском метро в этом году отремонтировали более 140 эскалаторов

https://1prime.ru/20251030/metro-864080985.html
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Более 140 эскалаторов отремонтировали в московском метро за три квартала 2025 года, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Более 140 эскалаторов отремонтировали в московском метро за три квартала 2025 года. Это важная и регулярная работа, от которой зависят безопасность и комфорт поездок миллионов пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 52 эскалаторах был проведен капитальный ремонт с полной переборкой и заменой некоторых деталей. Были отремонтированы узлы и детали эскалатора: валы редуктора, тяговые цепи, ступени, направляющие лестничного полотна. На 90 эскалаторах был проведен средний ремонт с заменой отдельных элементов, в том числе настила ступеней, бегунков ступеней.
"Наш приоритет - это безопасность и комфорт пассажиров. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина
мы тщательно следим за состоянием транспортной инфраструктуры. Например, проводим планово-предупредительные работы по ремонту эскалаторов метро. Обновляем технику до того, как она даст сбой", - рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
