В московском метро в этом году отремонтировали более 140 эскалаторов

2025-10-30T22:22+0300

экономика

бизнес

москва

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049664_0:75:3372:1972_1920x0_80_0_0_007c1d7c53ddf5c13009531ef5eae17a.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Более 140 эскалаторов отремонтировали в московском метро за три квартала 2025 года, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Более 140 эскалаторов отремонтировали в московском метро за три квартала 2025 года. Это важная и регулярная работа, от которой зависят безопасность и комфорт поездок миллионов пассажиров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на 52 эскалаторах был проведен капитальный ремонт с полной переборкой и заменой некоторых деталей. Были отремонтированы узлы и детали эскалатора: валы редуктора, тяговые цепи, ступени, направляющие лестничного полотна. На 90 эскалаторах был проведен средний ремонт с заменой отдельных элементов, в том числе настила ступеней, бегунков ступеней. "Наш приоритет - это безопасность и комфорт пассажиров. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы тщательно следим за состоянием транспортной инфраструктуры. Например, проводим планово-предупредительные работы по ремонту эскалаторов метро. Обновляем технику до того, как она даст сбой", - рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

москва

