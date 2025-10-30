Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новосибирский министр оказал помощь женщине в самолете - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/ministr-864054765.html
Новосибирский министр оказал помощь женщине в самолете
Новосибирский министр оказал помощь женщине в самолете - 30.10.2025, ПРАЙМ
Новосибирский министр оказал помощь женщине в самолете
Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий оказал медицинскую помощь женщине в самолете на высоте 10 тысяч метров, сообщает Ассоциация... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T06:06+0300
2025-10-30T06:30+0300
общество
здоровье
бизнес
новосибирск
москва
s7
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864054765.jpg?1761795025
НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий оказал медицинскую помощь женщине в самолете на высоте 10 тысяч метров, сообщает Ассоциация врачей авиационной медицины. По данным ассоциации, на рейсе Новосибирск – Москва 21 октября стало плохо одной из пассажирок. Заблоцкий зарегистрирован в программе "Врачи на борту", и экипаж обратился к нему с просьбой о помощи. "Совместно с бортпроводниками министр провел первичную оценку состояния женщины, оказал необходимую помощь и, с разрешения командира, использовал бортовой медицинский комплект. Состояние пассажирки стабилизировали, информацию об инциденте передали наземным службам. Министр контролировал ситуацию до конца полета, а затем сопроводил женщину до автомобиля скорой помощи", - сообщили в Telegram-канале ассоциации. Сооснователь программы "Врачи на борту" Ольга Верба рассказала, что медицинская помощь часто требуется пассажирам самолетов. Так, только с мая по сентябрь на рейсах авиакомпании S7 более 6 тысяч раз бортпроводники вскрывали аптечку первой помощи с базовыми безрецептурными препаратами. В 400 случаях медицинскую помощь пассажирам самолета оказывали врачи на борту. Для более серьезных ситуаций в самолетах есть специальный набор медикаментов, воспользоваться которым могут только медики.
новосибирск
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, бизнес, новосибирск, москва, s7
Общество , Здоровье, Бизнес, НОВОСИБИРСК, МОСКВА, S7
06:06 30.10.2025 (обновлено: 06:30 30.10.2025)
 
Новосибирский министр оказал помощь женщине в самолете

Глава Минздрава Новосибирской области Заблоцкий оказал помощь женщине в самолете

Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий оказал медицинскую помощь женщине в самолете на высоте 10 тысяч метров, сообщает Ассоциация врачей авиационной медицины.
По данным ассоциации, на рейсе Новосибирск – Москва 21 октября стало плохо одной из пассажирок. Заблоцкий зарегистрирован в программе "Врачи на борту", и экипаж обратился к нему с просьбой о помощи.
"Совместно с бортпроводниками министр провел первичную оценку состояния женщины, оказал необходимую помощь и, с разрешения командира, использовал бортовой медицинский комплект. Состояние пассажирки стабилизировали, информацию об инциденте передали наземным службам. Министр контролировал ситуацию до конца полета, а затем сопроводил женщину до автомобиля скорой помощи", - сообщили в Telegram-канале ассоциации.
Сооснователь программы "Врачи на борту" Ольга Верба рассказала, что медицинская помощь часто требуется пассажирам самолетов. Так, только с мая по сентябрь на рейсах авиакомпании S7 более 6 тысяч раз бортпроводники вскрывали аптечку первой помощи с базовыми безрецептурными препаратами. В 400 случаях медицинскую помощь пассажирам самолета оказывали врачи на борту. Для более серьезных ситуаций в самолетах есть специальный набор медикаментов, воспользоваться которым могут только медики.
 
ОбществоЗдоровьеБизнесНОВОСИБИРСКМОСКВАS7
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала