Новосибирский министр оказал помощь женщине в самолете

НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий оказал медицинскую помощь женщине в самолете на высоте 10 тысяч метров, сообщает Ассоциация врачей авиационной медицины. По данным ассоциации, на рейсе Новосибирск – Москва 21 октября стало плохо одной из пассажирок. Заблоцкий зарегистрирован в программе "Врачи на борту", и экипаж обратился к нему с просьбой о помощи. "Совместно с бортпроводниками министр провел первичную оценку состояния женщины, оказал необходимую помощь и, с разрешения командира, использовал бортовой медицинский комплект. Состояние пассажирки стабилизировали, информацию об инциденте передали наземным службам. Министр контролировал ситуацию до конца полета, а затем сопроводил женщину до автомобиля скорой помощи", - сообщили в Telegram-канале ассоциации. Сооснователь программы "Врачи на борту" Ольга Верба рассказала, что медицинская помощь часто требуется пассажирам самолетов. Так, только с мая по сентябрь на рейсах авиакомпании S7 более 6 тысяч раз бортпроводники вскрывали аптечку первой помощи с базовыми безрецептурными препаратами. В 400 случаях медицинскую помощь пассажирам самолета оказывали врачи на борту. Для более серьезных ситуаций в самолетах есть специальный набор медикаментов, воспользоваться которым могут только медики.

