Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Искусственный интеллект ускорит получение мер соцподдержки в Москве - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/moskva-864058251.html
Искусственный интеллект ускорит получение мер соцподдержки в Москве
Искусственный интеллект ускорит получение мер соцподдержки в Москве - 30.10.2025, ПРАЙМ
Искусственный интеллект ускорит получение мер соцподдержки в Москве
Искусственный интеллект ускорит получение мер социальной поддержки в Москве, новая умная система самостоятельно анализирует заявки на жилищные субсидии,... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T09:11+0300
2025-10-30T09:11+0300
технологии
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111714_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_dd81f072c742fbb95dc79cb5adc09720.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект ускорит получение мер социальной поддержки в Москве, новая умная система самостоятельно анализирует заявки на жилищные субсидии, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Чтобы сделать получение мер социальной поддержки максимально быстрым и комфортным для жителей, мы внедряем современные технологии, в том числе искусственный интеллект, в государственные процессы. Так, в социальном казначействе новая умная система самостоятельно проанализирует заявления на жилищные субсидии", - отметила заммэра. Она пояснила, что использование новой системы позволяет сократить сроки обработки документов с двух дней до одного часа, а москвичам оперативно получать сообщение в личном кабинете на портале mos.ru с точным указанием статуса заявления и при необходимости с рекомендациями по доработке пакета документов. "В дальнейшем использование ИИ-инструментов будет расширяться, продолжая повышать эффективность и скорость оказания мер поддержки горожанам", - уточнила Ракова. Она добавила, что система на базе технологий искусственного интеллекта анализирует заявления, поступающие через портал mos.ru. Она обучена работать с документами разного формата - как с электронными, так и со сканами рукописных текстов. Система проверяет их на первом этапе, фиксируя нехватку данных или возможные несоответствия установленным требованиям.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111714_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_9ccdd86d2091e31443bd531f0a0ac970.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, москва
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА
09:11 30.10.2025
 
Искусственный интеллект ускорит получение мер соцподдержки в Москве

Ракова: ИИ будет самостоятельно анализировать заявки на жилищные субсидии в Москве

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект ускорит получение мер социальной поддержки в Москве, новая умная система самостоятельно анализирует заявки на жилищные субсидии, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Чтобы сделать получение мер социальной поддержки максимально быстрым и комфортным для жителей, мы внедряем современные технологии, в том числе искусственный интеллект, в государственные процессы. Так, в социальном казначействе новая умная система самостоятельно проанализирует заявления на жилищные субсидии", - отметила заммэра.
Она пояснила, что использование новой системы позволяет сократить сроки обработки документов с двух дней до одного часа, а москвичам оперативно получать сообщение в личном кабинете на портале mos.ru с точным указанием статуса заявления и при необходимости с рекомендациями по доработке пакета документов.
"В дальнейшем использование ИИ-инструментов будет расширяться, продолжая повышать эффективность и скорость оказания мер поддержки горожанам", - уточнила Ракова.
Она добавила, что система на базе технологий искусственного интеллекта анализирует заявления, поступающие через портал mos.ru. Она обучена работать с документами разного формата - как с электронными, так и со сканами рукописных текстов. Система проверяет их на первом этапе, фиксируя нехватку данных или возможные несоответствия установленным требованиям.
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала