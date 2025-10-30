https://1prime.ru/20251030/moskva-864058251.html
Искусственный интеллект ускорит получение мер соцподдержки в Москве
Искусственный интеллект ускорит получение мер соцподдержки в Москве
2025-10-30T09:11+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект ускорит получение мер социальной поддержки в Москве, новая умная система самостоятельно анализирует заявки на жилищные субсидии, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Чтобы сделать получение мер социальной поддержки максимально быстрым и комфортным для жителей, мы внедряем современные технологии, в том числе искусственный интеллект, в государственные процессы. Так, в социальном казначействе новая умная система самостоятельно проанализирует заявления на жилищные субсидии", - отметила заммэра. Она пояснила, что использование новой системы позволяет сократить сроки обработки документов с двух дней до одного часа, а москвичам оперативно получать сообщение в личном кабинете на портале mos.ru с точным указанием статуса заявления и при необходимости с рекомендациями по доработке пакета документов. "В дальнейшем использование ИИ-инструментов будет расширяться, продолжая повышать эффективность и скорость оказания мер поддержки горожанам", - уточнила Ракова. Она добавила, что система на базе технологий искусственного интеллекта анализирует заявления, поступающие через портал mos.ru. Она обучена работать с документами разного формата - как с электронными, так и со сканами рукописных текстов. Система проверяет их на первом этапе, фиксируя нехватку данных или возможные несоответствия установленным требованиям.
