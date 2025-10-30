https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864066155.html

Правительство сможет сдержать рост цен на бензин, заявила Набиуллина

Правительство сможет сдержать рост цен на бензин, заявила Набиуллина - 30.10.2025, ПРАЙМ

Правительство сможет сдержать рост цен на бензин, заявила Набиуллина

Правительство сможет сдержать рост цен на бензин, и это не станет причиной постоянного ускорения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T13:00+0300

2025-10-30T13:00+0300

2025-10-30T13:29+0300

россия

эльвира набиуллина

банк россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/19/862781487_0:0:3429:1929_1920x0_80_0_0_73e97caf5ed0d80da2a1006193816ded.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство сможет сдержать рост цен на бензин, и это не станет причиной постоянного ускорения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции", - сказала она.Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых российских регионов осенью жаловались на локальные дефициты топлива на местных АЗС.Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство 22 октября сообщило о росте производства нефтепродуктов. Минэнерго отмечало, что стабилизации ситуации способствуют сезонные факторы и формирование запасов нефтяными компаниями.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эльвира набиуллина, банк россия, госдума