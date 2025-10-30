https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864066155.html
Правительство сможет сдержать рост цен на бензин, заявила Набиуллина
2025-10-30T13:00+0300
2025-10-30T13:00+0300
2025-10-30T13:29+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство сможет сдержать рост цен на бензин, и это не станет причиной постоянного ускорения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции", - сказала она.Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых российских регионов осенью жаловались на локальные дефициты топлива на местных АЗС.Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство 22 октября сообщило о росте производства нефтепродуктов. Минэнерго отмечало, что стабилизации ситуации способствуют сезонные факторы и формирование запасов нефтяными компаниями.
