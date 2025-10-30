https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864066890.html
ЦБ рассчитывает на поддержку денежно-кредитной политики, заявила Набиуллина
ЦБ рассчитывает на поддержку денежно-кредитной политики, заявила Набиуллина - 30.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассчитывает на поддержку денежно-кредитной политики, заявила Набиуллина
30.10.2025
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает на поддержку своей денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы со стороны Госдумы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы стараемся проводить последовательную политику, закладываем прочную основу для устойчивого экономического роста. Здесь нет никаких противоречий... Я очень рассчитываю на поддержку этих усилий со стороны Государственной Думы", - сказала она, выступая в Госдуме.
ЦБ рассчитывает на поддержку денежно-кредитной политики, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ рассчитывает на поддержку денежно-кредитной политики со стороны Госдумы