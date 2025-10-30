Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассчитывает на поддержку денежно-кредитной политики, заявила Набиуллина
ЦБ рассчитывает на поддержку денежно-кредитной политики, заявила Набиуллина
ЦБ рассчитывает на поддержку денежно-кредитной политики, заявила Набиуллина - 30.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассчитывает на поддержку денежно-кредитной политики, заявила Набиуллина
Банк России рассчитывает на поддержку своей денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы со стороны Госдумы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T13:15+0300
2025-10-30T13:15+0300
финансы
россия
рф
эльвира набиуллина
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142276_0:84:3342:1964_1920x0_80_0_0_233e9d6865f254fa86cafbc2f1a8a1bd.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает на поддержку своей денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы со стороны Госдумы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы стараемся проводить последовательную политику, закладываем прочную основу для устойчивого экономического роста. Здесь нет никаких противоречий... Я очень рассчитываю на поддержку этих усилий со стороны Государственной Думы", - сказала она, выступая в Госдуме.
рф
финансы, россия, рф, эльвира набиуллина, госдума
Финансы, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, Госдума
13:15 30.10.2025
 
ЦБ рассчитывает на поддержку денежно-кредитной политики, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ рассчитывает на поддержку денежно-кредитной политики со стороны Госдумы

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает на поддержку своей денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы со стороны Госдумы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы стараемся проводить последовательную политику, закладываем прочную основу для устойчивого экономического роста. Здесь нет никаких противоречий... Я очень рассчитываю на поддержку этих усилий со стороны Государственной Думы", - сказала она, выступая в Госдуме.
 
ФинансыРОССИЯРФЭльвира НабиуллинаГосдума
 
 
